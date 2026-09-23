Policía, Tránsito, Migración y Ejército en las calles de Bucaramanga: las imágenes que ha dejado el Plan Avispa

Los operativos nocturnos que se adelantan en diferentes sectores de Bucaramanga dejaron uno de sus resultados más recientes en el sur de la ciudad, donde las autoridades capturaron a un hombre que llevaba consigo más de 500 gramos de marihuana.

Reportan ataque contra estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander: utilizan drones y ráfagas de fusil

El procedimiento se realizó durante la noche del jueves 17 de septiembre y hace parte de los controles que la administración municipal viene desarrollando mediante el denominado Plan Avispa, una estrategia que busca aumentar la presencia institucional en las calles y detectar de manera anticipada situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

La estrategia reúne a diferentes entidades, entre ellas la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía, el Ejército, Migración Colombia, la Fiscalía, el CTI y la Dirección de Tránsito. Los uniformados y funcionarios realizan verificaciones en distintos puntos de la capital santandereana, incluso en lugares donde habitualmente se concentra un número importante de personas.

Los controles se han instalado en zonas como semáforos, sectores cercanos a centros comerciales y hoteles, además de corredores viales considerados estratégicos para la ciudad. Uno de los puntos que ha recibido especial atención es la vía hacia Cúcuta, uno de los principales accesos a Bucaramanga desde el oriente del país.

Algunas personas intentaron evitar los controles de las autoridades. Foto: Captura tomada de X @Cportilla40

De acuerdo con la administración municipal, durante estas jornadas también se han detectado personas involucradas en riñas, casos relacionados con el porte de armas blancas y de fuego, así como situaciones asociadas con la posesión de sustancias alucinógenas.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó la importancia de mantener este tipo de controles también durante las noches y no limitar la presencia de las autoridades a determinadas jornadas o momentos del día.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que los operativos buscan mantener una presencia permanente en el territorio y fortalecer el cumplimiento de las normas. Portilla también hizo un llamado a los ciudadanos para respetar las disposiciones de tránsito, utilizar elementos de protección como el casco, detenerse ante los semáforos en rojo y acatar las instrucciones de las autoridades.

Dentro de sus declaraciones, el alcalde también pidió evitar comportamientos que afecten la convivencia en el espacio público y sostuvo que el orden debe convertirse en una práctica cotidiana entre los habitantes de la ciudad.

Los operativos, además de las acciones contra el porte de sustancias y armas, incluyen verificaciones encaminadas a identificar posibles irregularidades y situaciones que puedan representar un riesgo para la tranquilidad de los ciudadanos.

La Alcaldía indicó que los controles continuarán desarrollándose de manera articulada en distintos sectores de Bucaramanga. La intención es mantener presencia institucional en barrios y corredores estratégicos, especialmente durante horarios nocturnos, cuando se concentran algunas de las actividades que pueden generar afectaciones a la convivencia.

Tensión en Norte de Santander: ELN reconoce que tiene retenidos a tres integrantes de la Dijín y a una mujer

El llamado de la administración también está dirigido a la ciudadanía. Las autoridades consideran que el cumplimiento de las normas, la colaboración durante los procedimientos y el reporte oportuno de situaciones que puedan afectar la seguridad son elementos que pueden complementar las labores de la Policía y demás instituciones.

Con estas acciones, la Alcaldía busca sostener una estrategia de control que combine los operativos sorpresa con una mayor presencia de las autoridades en las calles y que permita intervenir de manera oportuna ante situaciones que puedan alterar el orden y la tranquilidad en Bucaramanga.