Las medidas que tomarán la Alcaldía de Bucaramanga y el presidente De La Espriella para bajar los índices de homicidio en la ciudad

La Alcaldía de Bucaramanga anunció este martes, 1 de septiembre, el fortalecimiento de las medidas de seguridad en diferentes sectores de la ciudad, luego de los hechos registrados durante las últimas horas en Los Patios, Norte de Santander.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla Pérez, se refirió a los hechos ocurridos en la mañana de hoy. Indicó que “se reforzó la seguridad en los sitios estratégicos de la ciudad como parques, centros comerciales y las Estaciones de Policía”.

Asimismo explicó que la ciudad no ha recibido una notificación sobre una amenaza directa contra el municipio.

Sin embargo, señaló que las autoridades están haciendo seguimiento al comportamiento de los grupos delincuenciales y a los hechos ocurridos en municipios cercanos para salvaguardar a la ciudadanía.

Para ello, dio a conocer a la opinión pública la serie de medidas en las cuales vienen trabajando de la mano con la Presidencia de la República, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, para reducir los índices de homicidio en la ciudad.

Abelardo De La Espriella y atentado terrorista en Los Patios, Norte de Santander. Foto: Presidencia/API.

“En cumplimiento de la orden presidencial de hace más de 30 días, le entregamos al señor Presidente la información correspondiente a los homicidios de Bucaramanga”, señaló el alcalde Portilla.

Según cifras entregadas por Portilla, en lo corrido de 2026 van en total 108 víctimas, y según el alcalde por lo menos el 70% de los fallecidos tenían antecedentes judiciales y la muerte estaría relacionada con ajustes de cuentas y disputas del territorio.

“No son angelitos ni son gente de bien. No son angelitos que de pronto aparecieron muertos de la noche a la mañana, sino son bandidos y delincuentes que se han venido, por supuesto, disputado el control territorial”, agregó el mandatario.

Luego de la evaluación inicial, la alcaldía realizó una petición formal al primer mandatario de los colombianos para articular el Bloque de Defensa y Seguridad Urbana de Bucaramanga, para atacar el tráfico de estupefacientes.

Para la conformación de dicho Bloque, se estaría presentando en los próximos días, la llegada a la Policía Metropolitana de la ciudad cerca de 200 uniformados.

La Policía Nacional estaría enfocada en el delito que mas esta impactando la ciudad, el homicidio; originado, según el alcalde, por esas “estructuras delincuenciales y grupos delictivos cuya causa es el trafico de estupefacientes”.

capturados dos hombres con miles de dosis de estupefacientes. Foto: Suministrado

El mandatario afirmó que “cerca de 200 policías van a estar destinados a conformar las Cápsulas Estratégicas y Especializadas con el fin de poder atacar y neutralizar todas las capacidades en contra del trafico de estupefacientes, que es la causa inicial del problema”.

Para llevar a cabo esta propuesta, se contará con un equipo de Fiscalía, Policía, Ejército y Gaula que estarán conformando esas Cápsulas, el cual va a estar enfocado en delitos de alto impacto como el homicidio, sus rentas criminales, el análisis financiero y la extinción de dominio.

Por otra parte, el mandatario de refirió a la segunda petición que se le hizo la alcaldía local junto con los comandantes de la Segunda División del Ejército Nacional, los Generales Morales y Martínez, al Presidente De La Espriella.

“Se trata de la conformación del Batallón de Policía Militar, cuya idea es superar los 1.100 hombres del Ejército, para entrar a reforzar los diferentes territorios en el norte y en unas partes estratégicas del sur de la ciudad”, finalizó.

De esta manera, se pretende mitigar el violento impacto que están teniendo las estructuras criminales dentro de la capital del departamento santandereano.