Regresa la Feria del Libro de Bucaramanga: más de 500 invitados y espacios diseñados para disfrutar de la literatura

La capital de Santander se prepara para una nueva edición de Ulibro, la Feria del Libro de Bucaramanga organizada por la Universidad Autónoma de la ciudad (UNAB), que durante más de dos décadas ha buscado dar voz a distintas expresiones culturales y acercarlas a los habitantes de la región.

Esta feria nació con el propósito de contribuir al desarrollo de la región mediante la divulgación y la promoción de la lectura. Con el paso de los años, dejó de estar dirigida únicamente a la comunidad universitaria y amplió su alcance hacia la ciudadanía. Ahora es uno de los eventos de mayor impacto cultural del oriente colombiano y reúne una muestra editorial con actividades dirigidas a públicos de diferentes edades.

La edición número 24 se desarrollará entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2026 en Neomundo Centro de Convenciones. Para este año, la feria tiene como lema “Habitemos lo salvaje”, una propuesta que plantea reflexiones sobre la relación entre las personas, los territorios y la naturaleza a través de la literatura y las artes. La organización divide este enfoque en tres líneas: recuperar el asombro, explorar los territorios y escribir el paisaje.

La programación de Ulibro 2026 incluye 461 actividades y alrededor de 500 invitados, con una oferta que trae literatura, cultura, arte, ciencia y música. La organización espera superar los 80.000 asistentes durante los diez días del encuentro.

Uno de los componentes centrales será la muestra editorial. Este año llegará a 100 estands, con participación de editoriales, librerías, emprendimientos y proyectos relacionados con el sector del libro. La feria también ampliará los espacios destinados a propuestas independientes y contará con un área conjunta para los cómics y la literatura infantil, que reunirá a 51 expositores.

Este año también significó un récord para la feria. Se recibieron 139 postulaciones de autores independientes, la cifra más alta registrada en esta convocatoria. Finalmente fueron seleccionadas 64 personas, quienes tendrán espacios para presentar sus obras y relacionarse con diferentes públicos lectores.

Este evento es un encuentro de todas las edades en torno a la literatura, la cultura y el entretenimiento. Foto: Feria del Libro de Bucaramanga

Entre los nombres anunciados para esta edición aparecen escritores y periodistas como Mario Mendoza, Sara Jaramillo Klinkert, Pablo Montoya, Paola Herrera, María Elvira Samper y Leonardo Padura.

El 29 de agosto se realizará el podcast en vivo Las Menopáusicas y más: Cómo navegar la menopausia sin naufragar en el intento, con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. El 3 de septiembre será el turno del espectáculo de comedia e improvisación de Villarruga, mientras que el 5 de septiembre se presentará Muestra Gastrofónica (Seis On), una propuesta musical para público familiar.

El cierre de la edición estará a cargo de Claudio Narea, uno de los fundadores de Los Prisioneros, programado para el domingo 6 de septiembre en el Gran Salón de Neomundo. Esta será la primera agrupación musical internacional que llega a la feria dentro de su franja de eventos especiales.