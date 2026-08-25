Cali le apuesta a la reactivación: así prepara el regreso de sus grandes eventos culturales

El terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto obligó a la ciudad a revisar el funcionamiento de distintos espacios y a reprogramar sus actividades culturales. La emergencia dejó afectaciones en diferentes puntos de la capital del Valle del Cauca, por lo que la prioridad está actualmente en la reconstrucción de infraestructura y del tejido social.

Sin embargo, la ciudad ya comienza a definir también cómo recuperar progresivamente parte de su agenda cultural, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de los escenarios y las evaluaciones realizadas después del movimiento sísmico.

Alcalde Alejandro Eder presentó ante el Concejo de Cali las primeras propuestas para la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto

El secretario de Cultura, Julián Arteaga, afirmó que ninguno de los eventos de alto impacto en la ciudad está cancelado. Pero fue enfático en que la recuperación del sector será paulatina.

“Nuestra agenda cultural del segundo semestre está en revisión. Ninguno de los eventos culturales, incluido el Petronio Álvarez, se ha cancelado. No podemos retomar la totalidad de la agenda de manera inmediata, pero tampoco se trata de una sensación de indolencia frente al sector cultural”, señaló.

También se anunció que las cocineras que participarían en la muestra del Petronio Álvarez y que realizaron inversiones para asistir al festival recibirán un aporte de 8 millones de pesos para ayudar a cubrir un porcentaje de los gastos asumidos tras el aplazamiento del evento.

Desde la organización buscan alternativas para comercializar los productos que ya tienen preparados. Para los demás sectores de la muestra, como bebidas, mecatos, estética y moda afro, se establecerán otras rutas de acompañamiento.

También está por confirmarse la participación de varios representantes del Petronio Álvarez en la Feria del Hogar, que se realizará en Corferias, en Bogotá, entre el 2 y el 20 de septiembre. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio de comercialización y exposición en la capital del país para la comunidad afrodescendiente de Colombia.

La Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, fue destinada por la Alcaldía de Cali a recibir ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Las donaciones serán enviadas a zonas afectadas de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. Foto: Foto: X @NacionColombiaX

El futuro del teatro municipal

Después de las evaluaciones técnicas realizadas al recinto se confirmó la cancelación de todos los eventos programados para finales de agosto y septiembre.

Desde la Alcaldía advirtieron que “se identificaron afectaciones localizadas en varios elementos de la edificación. De acuerdo con el concepto técnico recibido, estas requieren evaluaciones adicionales de mayor detalle, así como intervenciones y medidas de aseguramiento antes de habilitar nuevamente los espacios para actividades con presencia de público”.

La Feria de Cali

Alejandro Éder, alcalde de la ciudad, aseguró que la Feria de Cali será un espacio para contribuir a la reactivación económica y rendirle homenaje a las víctimas del terremoto.

“Hace 70 años, luego de una trágica explosión el 7 de agosto de 1956, se creó la Feria de la Caña de Azúcar en Cali para ayudar a la ciudad a recuperarse; hoy, 70 años después, nos vemos enfrentados a una nueva crisis”, afirmó.

Según el mandatario distrital, la edición de este año será especial y tendrá una magnitud mayor a la habitual. “La Feria de la Caña de este año será ejemplar, una feria como nunca antes hemos visto, de una magnitud espectacular”, dijo.

Además, invitó a caleños, colombianos y extranjeros a participar en el evento, que tendrá espacios de celebración y también de conmemoración para las familias afectadas por el terremoto.

Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez/El País.

Eventos confirmados

Otros de los eventos de la agenda cultural que durante el segundo semestre de 2026 seguirán en pie estarán dedicados al ballet, la música, las artes gráficas, el cine, la literatura, el patrimonio y la salsa.

Comenzando por el Festival Internacional de Ballet (FINBA), que tendrá su componente educativo del 3 al 5 de septiembre y su festival principal del 11 al 15 de noviembre. El Festival de Música Campesina realizará sus fases zonales del 23 al 25 de septiembre y la final el 4 de octubre.

Luego vendrá la Bienal Internacional de Artes Gráficas que se desarrollará del 29 de septiembre al 19 de octubre, mientras que el Festival Internacional de Cine de Cali está previsto para octubre.

En octubre también se realizarán el Sucursal Fest, el 10 y 11; la Feria Internacional del Libro de Cali, del 23 de octubre al 2 de noviembre; y la Semana del Patrimonio, del 26 al 31 de octubre.

Por ahora, las fechas y el lugar del Festival Mundial de Salsa continúan en evaluación. El Festival del Centro está previsto para octubre o noviembre.