Shakira llevó lo mejor del Carnaval de Barranquilla al cierre de su residencia en Madrid

Madrid fue escenario de una celebración que conectó la música de Shakira y Beéle con las expresiones folclóricas del Caribe colombiano. En el cierre de su residencia europea, la cantante barranquillera invitó a su compatriota a interpretar juntos Algo tú, en una presentación que tuvo sabor a Carnaval de Barranquilla.

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La puesta en escena llevó al espectáculo personajes y danzas tradicionales de la fiesta barranquillera, que incluyó a 50 hacedores del Carnaval ante un público de 60.000 personas.

Entre las agrupaciones participantes estuvieron el Congo Grande, las Marimondas del Barrio Abajo, Son Calimba y el Cipote Garabato, que compartieron tarima con los dos artistas y trasladaron parte de la identidad cultural de la capital del Atlántico al escenario madrileño.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro entre la artista y la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib. Durante la visita, la soberana le entregó una careta de marimonda bordada a mano por artesanos de las Marimondas del Barrio Abajo.

La reacción de Shakira quedó registrada en un mensaje que compartió tras recibir el obsequio: “Ayyyyy, la Marimonda que estaba esperando. Graciasss, ahora sí lista para el Carnaval”.

En un momento, la artista apeló a una de las expresiones jocosas más comunes en la Costa Atlántica, como lo es el “12+1”, cuando más de 700 drones brillaron en el cielo madrileño dándole forma a la icónica jerga que, además, coincide con la celebración del cumpleaños “200 12+1” de Barranquilla.

Igualmente, los drones dieron vida a la imagen de una loba y la frase “Gracias Madrid”, en un mágico cierre donde Barranquilla, su cultura y tradiciones brillaron en lo más alto del cielo ibérico.

Con esta presentación, Shakira puso el punto final a una agenda cultural que llevó a Madrid a representantes de diferentes expresiones del Carnaval. Durante cerca de un mes, los hacedores participaron en actividades relacionadas con la música, la danza y la promoción de esta celebración ante públicos internacionales.

En total, 130 representantes de la fiesta participaron en las jornadas culturales organizadas en la capital española, donde también se llevó a cabo un encuentro con la Embajada de Colombia en territorio ibérico con el fin de promocionar la edición de 2027 y atraer visitantes europeos a la capital del Atlántico.

El encuentro también contó con la visita del rey Momo, Abraham Cáceres, y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedro Fandiño.

La delegación también incluyó agrupaciones como la Cumbiamba La Gigantona, las Marimondas del Barrio Abajo, el Cipote Garabato, Fuerza Negra y la Corporación Artística Nativos, acompañadas por músicos dirigidos por Tato Marenco.

El Carnaval de Barranquilla 2027 se celebrará del 6 al 9 de febrero, bajo el lema “Un Carnaval pa’ todo el mundo”, con un enfoque solidario tras las dificultades ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto.