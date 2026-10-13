Música

Shakira llevó lo mejor del Carnaval de Barranquilla al cierre de su residencia en Madrid

Más de 50 representantes de esta fiesta colombiana estuvieron en la capital española compartiendo los símbolos y bailes típicos. Un abrebocas de lo que será el Carnaval 2027.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 5:08 p. m.
Shakira compartió escenario con la reina del Carnaval de Barranquilla, Salwa Maloof.
Shakira compartió escenario con la reina del Carnaval de Barranquilla, Salwa Maloof. Foto: X @alejandrochar

Madrid fue escenario de una celebración que conectó la música de Shakira y Beéle con las expresiones folclóricas del Caribe colombiano. En el cierre de su residencia europea, la cantante barranquillera invitó a su compatriota a interpretar juntos Algo tú, en una presentación que tuvo sabor a Carnaval de Barranquilla.

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La puesta en escena llevó al espectáculo personajes y danzas tradicionales de la fiesta barranquillera, que incluyó a 50 hacedores del Carnaval ante un público de 60.000 personas.

Entre las agrupaciones participantes estuvieron el Congo Grande, las Marimondas del Barrio Abajo, Son Calimba y el Cipote Garabato, que compartieron tarima con los dos artistas y trasladaron parte de la identidad cultural de la capital del Atlántico al escenario madrileño.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro entre la artista y la reina del Carnaval de Barranquilla 2027, Salwa Maloof Habib. Durante la visita, la soberana le entregó una careta de marimonda bordada a mano por artesanos de las Marimondas del Barrio Abajo.

La reacción de Shakira quedó registrada en un mensaje que compartió tras recibir el obsequio: “Ayyyyy, la Marimonda que estaba esperando. Graciasss, ahora sí lista para el Carnaval”.

En un momento, la artista apeló a una de las expresiones jocosas más comunes en la Costa Atlántica, como lo es el “12+1”, cuando más de 700 drones brillaron en el cielo madrileño dándole forma a la icónica jerga que, además, coincide con la celebración del cumpleaños “200 12+1” de Barranquilla.

Igualmente, los drones dieron vida a la imagen de una loba y la frase “Gracias Madrid”, en un mágico cierre donde Barranquilla, su cultura y tradiciones brillaron en lo más alto del cielo ibérico.

Con esta presentación, Shakira puso el punto final a una agenda cultural que llevó a Madrid a representantes de diferentes expresiones del Carnaval. Durante cerca de un mes, los hacedores participaron en actividades relacionadas con la música, la danza y la promoción de esta celebración ante públicos internacionales.

En total, 130 representantes de la fiesta participaron en las jornadas culturales organizadas en la capital española, donde también se llevó a cabo un encuentro con la Embajada de Colombia en territorio ibérico con el fin de promocionar la edición de 2027 y atraer visitantes europeos a la capital del Atlántico.

El encuentro también contó con la visita del rey Momo, Abraham Cáceres, y los reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Daes y Pedro Fandiño.

La delegación también incluyó agrupaciones como la Cumbiamba La Gigantona, las Marimondas del Barrio Abajo, el Cipote Garabato, Fuerza Negra y la Corporación Artística Nativos, acompañadas por músicos dirigidos por Tato Marenco.

El Carnaval de Barranquilla 2027 se celebrará del 6 al 9 de febrero, bajo el lema “Un Carnaval pa’ todo el mundo”, con un enfoque solidario tras las dificultades ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto.