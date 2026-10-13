Shakira culminó su residencia en Madrid y dejó sin palabras con inesperado mensaje a uno de sus ex: “Todo se transforma”

Shakira llevó el fenómeno de la música latina a otro nivel con su histórica residencia en Madrid, una apuesta que reunió a cientos de miles de seguidores y transformó la capital española en un punto de encuentro para artistas y expresiones culturales de distintas partes del mundo.

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La colombiana ofreció 13 conciertos con entradas agotadas, que convocaron a más de 700.000 personas. A esto se sumó Macondo Park, un espacio de 185.000 metros cuadrados concebido como un escenario para celebrar la cultura, el arte y la música. El lugar recibió a más de 1.500 artistas y desarrolló una programación que superó las 400 horas de actividades.

En medio de su despedida, Shakira despertó reacciones de todo tipo con un inesperado momento que vivió en escena. La barranquillera, con bastante cariño, se refirió a uno de sus exnovios y le dedicó unas palabras.

Se trató de Antonio de la Rúa, quien ha estado trabajando con la colombiana desde hace un tiempo: “Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira”, mencionó.

“Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, agregó.

En su discurso, Shakira afirmó que, tras su separación, todo se transformó y lograron unirse como compañeros y amigos en este proceso laboral y personal.

“Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este, que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, concluyó.

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El proyecto también tuvo repercusiones económicas. Según las cifras reportadas, la residencia dejó un impacto superior a los 200 millones de euros, mientras que Las Mujeres Ya No Lloran World Tour superó los cuatro millones de entradas vendidas y alcanzó ingresos de 534 millones de dólares, cifras que la posicionan como la gira latina más taquillera de la historia.

La experiencia estuvo acompañada por reconocidos nombres de la industria musical. Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap hicieron parte de una celebración que trascendió los conciertos.

Con estos resultados, Shakira reafirmó su alcance internacional y el lugar que ocupa la música latina en la escena global, al tiempo que convirtió su paso por Madrid en un acontecimiento que combinó entretenimiento, cultura y actividad económica.