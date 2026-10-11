Macondo Park se convirtió en una gran fiesta latina con Shakira como protagonista.

La estrella barranquillera volvió a reunir a miles de seguidores en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un espectáculo que tuvo uno de sus momentos más comentados el sábado 10 de octubre, cuando Maluma apareció para cantar con ella Agua.

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Shakira puso a cantar a Madrid

El color, la alegría y la música se tomaron Macondo Park con la presentación de la barranquillera, que volvió a encontrarse con miles de fanáticos, en una cita que también celebró la historia y la cultura latinoamericanas.

Desde diferentes países de Europa y otras partes del mundo, los asistentes llegaron para disfrutar de una artista que ha convertido sus conciertos en encuentros multitudinarios.

La jornada número 12 de su residencia europea mantuvo a Shakira en el centro de todas las miradas, con su música como punto de unión entre seguidores de distintas generaciones y nacionalidades.

La presentación forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira con la que la colombiana ha llevado su repertorio a escenarios internacionales.

En Madrid, Macondo Park fue el escenario de una nueva cita en la que el público respondió con entusiasmo a la convocatoria de la artista.

La serie de presentaciones de Shakira en Macondo Park incluye un repertorio de 29 canciones.

En el listado aparecen temas que han marcado distintas etapas de su carrera, como Estoy aquí, Inevitable, La tortura, Hips Don’t Lie, Antología, Suerte, Waka Waka y Loba, además de su colaboración con Bizarrap.

La presentación de Shakira ha convertido Macondo Park en un punto de encuentro para fanáticos llegados de distintos países.

Maluma en Macondo Park Foto: Cortesia Semana

Una dupla colombiana que vuelve a encontrarse

La jornada del sábado tuvo una sorpresa especial: la reunión de dos de las figuras colombianas más reconocidas de la música urbana y pop latino.

Entre luces rojas, efectos escénicos y la emoción de los asistentes, Shakira y Maluma interpretaron juntos Agua, su reciente colaboración.

Fue la primera vez que presentaron esta canción en la capital española.

El público acompañó el tema y celebró la aparición del cantante paisa, que compartió escenario con la barranquillera durante uno de los momentos destacados de la noche.

La presentación en Macondo Park permitió que los seguidores escucharan la canción con ambos artistas en el escenario, en medio de una noche marcada por la música y la celebración.

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Con su música como hilo conductor y una aparición especial de Maluma que sorprendió a los asistentes, Shakira mantiene a Madrid pendiente de cada presentación de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Las presentaciones, que inicialmente iba a terminar el 11 de octubre, sumó una fecha adicional para el lunes 12, con la que la artista se despedirá de esta etapa en la capital española.