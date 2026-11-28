Ángela Aguilar captó la atención de sus seguidores en redes luego de compartir algunos momentos de su celebración de Thanksgiving, una fecha que reunió a varios integrantes de su familia en una noche llena de comida, fotografías y agradecimientos.

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Sin embargo, la aparición de la cantante despertó curiosidad entre sus seguidores, pues sucede mientras siguen corriendo rumores sobre un posible embarazo de ella.

La intérprete de Mis amigas las flores publicó varias historias en las que mostró detalles del encuentro realizado en la casa de sus padres.

En las imágenes apareció junto a Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez y sus hermanos mayores, Analiz y Leonardo, quienes también compartieron algunos registros de la reunión.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una foto en la que Ángela posó junto a su esposo, Christian Nodal. Sobre la imagen, la artista escribió una palabra en la que habló de cómo se siente: “Thankful”.

Ángela Aguilar mostró su celebración de 'Thanksgiving' junto a su esposo en medio de rumores de embarazo. Foto: Instagram: @angela_aguilar

La publicación también se convirtió en una celebración más para la pareja, que atraviesa su tercer Thanksgiving como matrimonio. La fecha estuvo acompañada de muestras de cariño hacia sus seres queridos, aunque las especulaciones sobre un posible nuevo integrante de la familia continúan presentes.

Por su parte, Leonardo Aguilar compartió un video también de la celebración y mostró la mesa principal, la cual tenía una vajilla elegante, cubiertos y adornos con calabazas de distintos colores, además de velas que acompañaron la decoración. También organizaron un espacio tipo buffet para que los invitados pudieran servirse los diferentes platos.

Ángela Aguilar en Día de acción de gracias. Foto: Instagram: @angela_aguilar

El menú incluyó, prime rib, puré de camote, puré de papa, pasta, varios tipos de relleno y panecillos. Los postres quedaron dispuestos en otra mesa.

De acuerdo con lo que compartió la cantante, la organización estuvo a cargo de su madre, Aneliz Álvarez, con la colaboración de los integrantes de la familia.

Leonardo también aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento por sus seres queridos y su carrera.

“Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme dedicarme a lo que me dedico, tener la familia que tengo”, escribió en su post.

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Mientras tanto, los rumores sobre un posible embarazo siguen sin ser confirmados. La artista no ha dicho nada al respecto, pese a los comentarios que se han dado por su vestuario y por algunas apariciones recientes.

Su hermano Leonardo, incluso, bromeó sobre la posibilidad de convertirse en tío durante una entrevista con Venga la alegría. “Me encantaría comprarle botitas y todo”, dijo, dejando en evidencia la gran ilusión que le da solo pensarlo.