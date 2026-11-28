Jorge Rausch, reconocido chef colombiano y jurado de MasterChef Celebrity, llamó la atención de sus seguidores después de compartir una noticia personal relacionada con su estado de salud. El cocinero reveló que atravesó una complicación física que lo obligó a suspender durante varios meses sus entrenamientos habituales.

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Jorge, quien también ha ganado reconocimiento por su transformación física y sus rutinas deportivas, decidió contar qué había detrás de su ausencia del gimnasio.

Durante ese tiempo, sus seguidores notaron que ya no compartía tan seguido fotos y videos de sus jornadas de ejercicio, como solía hacer regularmente.

La explicación la dio a través de una publicación en sus redes sociales, donde mostró que finalmente había regresado a entrenar. Allí, el chef mencionó que una molestia cervical había interrumpido sus actividades físicas y que fue necesario que se tomara un tiempo para atender su recuperación.

“Y después de unos meses por fuera con un problema cervical ya estoy de vuelta con toda”, escribió Rausch junto a su foto desde el gimnasio mostrando que ya retoma su rutina de acondicionamiento físico.

Jorge Rausch y su problema de salud que lo alejó del gimnasio. Foto: Instagram: @jorge.rausch

Sus palabras causaron sorpresa entre quienes siguen de cerca su vida personal y profesional, pues hasta ese momento no había compartido públicamente a mayores detalles sobre lo que estaba atravesando. El chef prefirió mantener la situación en reserva mientras se concentraba en mejorar su situación.

La historia también causó varias reacciones de apoyo. Varios internautas y seguidores de MasterChef Celebrity le dejaron mensajes de cariño y celebraron que pudiera retomar una actividad que ocupa un lugar importante en su rutina.

Durante los últimos años, Rausch ha mostrado parte de sus hábitos relacionados con el ejercicio y la alimentación, convirtiéndose en un hombre que inspira a quienes buscan adoptar un estilo de vida más activo. Por eso, su regreso no pasó inadvertido .

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Aunque el chef no explicó cuál fue el diagnóstico específico ni entregó detalles sobre los procedimientos médicos que necesitó, sí dejó claro que el problema cervical lo mantuvo alejado del entrenamiento durante una temporada.

Ahora, que vuelva al gimnasio marca el regreso a una de sus actividades favoritas fuera de los fogones. Mientras sigue su día a día con sus compromisos en televisión y sus proyectos gastronómicos, sus seguidores celebran que haya superado su problema de salud.