“Pasé por el momento más oscuro”: la dura confesión de Emmanuel Restrepo en MasterChef Celebrity que conmovió al jurado

En una de las entregas del programa de cocina MasterChef Celebrity Colombia, transmitido por el Canal RCN, la producción planteó una dinámica cargada de emotividad que llevó a los participantes a rememorar vivencias personales.

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Durante la prueba de la “caja misteriosa”, el actor Emmanuel Restrepo sorprendió al jurado y a sus compañeros al dedicar un mensaje de superación a su propia versión de 2020, año en el que atravesó una compleja etapa emocional marcada por el aislamiento de la pandemia y una ruptura amorosa.

La jornada inició con una reflexión de la presentadora Claudia Bahamón, quien recordó a familiares cercanos que han fallecido a lo largo de las distintas temporadas del formato.

Tras sus palabras, los concursantes descubrieron que dentro de cada caja se encontraba un teléfono antiguo, dispuesto como un elemento simbólico para enviar un mensaje a seres queridos o personas significativas que ya no estuvieran presentes en sus vidas.

Mientras la mayoría de los participantes optó por dirigirse a familiares difuntos o figuras de su infancia, Restrepo tomó la decisión de marcar su propio número para hablarle al joven que era hace cuatro años.

Al tomar la llamada simbólica, el actor antioqueño recordó lo complejo que resultó para él afrontar el confinamiento de 2020 en medio de una dura tusa o ruptura afectiva, situación que en su momento catalogó como una de las etapas más oscuras de su vida personal.

Durante su intervención ante las cámaras y sus compañeros de competencia, Restrepo expresó un agradecimiento a su versión del pasado por haber resistido las dificultades de aquel periodo:

“Creo que nunca te lo he dicho, pero gracias por irte tú, porque el que dejaste acá está muy bien. Gracias por haber saltado tú, yo me quedé y estoy muy feliz”, manifestó el artista.

En su relato, el participante destacó los logros alcanzados tras superar ese bache emocional, entre los que citó la oportunidad de protagonizar producciones de gran formato en la televisión colombiana, el establecimiento de nuevos vínculos afectivos y su posterior vinculación al reality de cocina.

La intervención de Restrepo generó reacciones de empatía entre los demás concursantes y el cuerpo de jurados, quienes siguieron con atención sus palabras.

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Emmanuel Restrepo ha consolidado su trayectoria en la actuación colombiana a través de diversos proyectos en teatro, cine y televisión, destacándose recientemente por sus interpretaciones en producciones de alcance nacional e internacional.

Su participación en MasterChef Celebrity ha permitido a la audiencia conocer detalles de su proceso personal y profesional, en el marco de una competencia que combina la cocina con las vivencias individuales de los famosos.