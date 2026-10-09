Esta sería la nueva pareja de Shakira: es campeón de la NBA y mide más de dos metros: “La veo ilusionada”

Diversos medios de comunicación y periodistas del entretenimiento en España han comenzado a señalar una supuesta cercanía entre la cantautora colombiana Shakira y el deportista hispano-congoleño Serge Ibaka, exjugador de la NBA.

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Las especulaciones cobraron fuerza durante la residencia musical que la barranquillera adelanta en la capital española dentro de su gira internacional Las mujeres ya no lloran.

Sin embargo, hasta la fecha, ni la artista ni el baloncestista han confirmado o desmentido formalmente la existencia de un vínculo sentimental.

Las primeras referencias públicas sobre un posible pretendiente para la intérprete aparecieron a finales de septiembre en el pódcast Mamarazzis, conducido por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez.

En dicho espacio se mencionó, de manera reservada, que la cantante estaría en contacto con una figura vinculada al baloncesto profesional.

Días después, otras comunicadoras del sector de la farándula en España, como Nuria Marín, se sumaron a las menciones de una eventual relación en el entorno de la artista.

La versión cobró fuerza tras las afirmaciones del paparazzi y corresponsal Jordi Martín, quien aseguró haber contrastado la información con personas del círculo cercano de la cantante y con conocidos del propio jugador.

De acuerdo con el testimonio difundido por Martín, integrantes del equipo de Shakira le habrían expresado que la artista se encuentra “ilusionada” y que habría compartido comentarios sobre sus encuentros con el deportista en ciudades como Madrid, Miami y Los Ángeles.

Adicionalmente, reportes periodísticos no confirmados señalan que Ibaka habría asistido a varias de las presentaciones de la colombiana en Madrid y que ambos habrían compartido un vuelo privado hacia París durante compromisos vinculados a la Semana de la Moda.

Serge Jonás Ibaka Ngobila nació el 18 de septiembre de 1989 en Brazzaville, República del Congo, y cuenta con la nacionalidad española desde 2011.

Con una estatura de 2,08 metros, desarrolló su carrera como pívot en el baloncesto internacional. Su infancia estuvo marcada por contextos de vulnerabilidad, tras el fallecimiento de su madre a corta edad y el encarcelamiento de su padre, situaciones que el propio atleta ha relatado en entrevistas al recordar sus inicios en la disciplina.

A los 17 años, Ibaka se trasladó a España para incorporarse al baloncesto profesional y pasó por clubes como el CB L’Hospitalet y el Ricoh Manresa.

En 2008 fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA por los Seattle SuperSonics, iniciando un recorrido de 14 temporadas en la liga más competitiva del mundo.

A lo largo de su carrera en Estados Unidos, jugó en los equipos de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks.

Uno de sus principales logros en la NBA llegó en la temporada 2018-2019, cuando se proclamó campeón con los Toronto Raptors.

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Más allá de su rendimiento deportivo, Ibaka ha explorado proyectos en la industria musical. En 2022 lanzó el sencillo Champion en colaboración con el rapero francés Ninho, tema que acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.

Por su parte, Shakira continúa concentrada en su agenda profesional. La artista barranquillera concluye su serie de conciertos en Madrid el próximo 12 de octubre, fecha que contempla una presentación especial con artistas invitados como Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap.