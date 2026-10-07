Shakira volvió a los tribunales. Esta es la situación que vive hoy con Piqué y sus hijos

Cuatro años después de su separación, Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse en los tribunales de Barcelona. El motivo fueron nuevamente sus hijos Sasha y Milán, esta vez por la revisión del régimen de visitas que ambos acordaron en 2022, después de que la cantante se estableciera en Miami junto a los dos menores en abril de 2023.

La cantante acudió a la Ciudad de la Justicia el pasado 6 de octubre para solicitar cambios en la manera en que se realizan los desplazamientos entre Miami y Barcelona. Su argumento es que los viajes transatlánticos durante periodos de vacaciones cortos afectan la rutina escolar, social y familiar de los niños por el tiempo de vuelo y el cambio de horario. Shakira sostiene que no busca reducir el tiempo que Milan y Sasha pasan con su padre, sino repartir entre ambos progenitores el esfuerzo de los desplazamientos.

La propuesta de la artista consiste en que, durante esos periodos breves, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con sus hijos, en lugar de que ellos deban trasladarse a Barcelona. Esta propuesta es contraria al acuerdo vigente, el cual contempla que los niños pasen parte de sus vacaciones en Barcelona con su padre y su familia paterna.

El abogado de la exestrella del FC Barcelona, Ramón Tamborero, explicó al medio La Vanguardia que la barranquillera y el catalán estuvieron negociando hasta el último momento, incluso con la intervención de la jueza y la Fiscalía, para intentar evitar el juicio. Sin embargo, no hubo acuerdo y ambos tuvieron que comparecer ante el juzgado de L’Hospitalet de Llobregat en la Ciudad Condal.

La audiencia terminó sin que se conociera una decisión definitiva. El proceso quedó visto para sentencia, por lo que será la resolución judicial la que determine si se modifica o no el régimen de visitas vigente. Hasta ahora, el equipo de Shakira solo se ha manifestado para pedir mesura en torno al caso y asegurar que la artista va a estar muy al tanto de la respuesta legal.

Uno de los detalles que llamó la atención de la prensa fue que ambos intentaron evitar las cámaras a la salida del juzgado. Piqué abandonó el recinto sonriente y sin hacer declaraciones, mientras Shakira salió acompañada por su hermano Tonino y también optó por no hablar con los medios.

Adicionalmente, el periodista Luis Alfonso ‘Lucho’ Borrego reveló que Clara Chía fue clave en esta situación legal: “Como dijo nuestro compañero de ‘El Gordo y La Flaca’, Jordi Martin, la razón por la cual Gerard decidió no viajar a Miami a pasar esos 10 días con sus hijos es porque ellos le habían pedido (a su padre) que no querían ver a Chía con él en Miami”.

Shakira en los juzgados

Esta no es la primera vez que Shakira comparece ante la justicia española durante la última década. Uno de los primeros momentos más relevantes ocurrió el 6 de junio de 2019, cuando la cantante acudió a los juzgados de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, para declarar como investigada por la causa relacionada con el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros correspondiente a 2012, 2013 y 2014. La investigación buscaba determinar si la artista había residido fiscalmente en España durante esos años.

El proceso terminó llevándola nuevamente a los tribunales el 20 de noviembre de 2023, esta vez ante la Audiencia de Barcelona. Allí estaba previsto que comenzara el juicio por seis delitos contra la Hacienda Pública, pero la vista terminó apenas unos minutos después de que su defensa alcanzara un acuerdo con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat.

Shakira reconoció el fraude de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y aceptó una multa que, según Europa Press, ascendió a 7,3 millones de euros, además de las cantidades que ya había pagado, a cambio de evitar una pena de prisión.

A ese expediente se sumó una segunda causa fiscal relacionada con 2018 por unos 6,6 millones de euros. En este caso, Shakira llegó a declarar por videoconferencia desde Miami y depositó en el juzgado la cantidad que Hacienda le reclamaba.

En mayo de 2024 una jueza de Esplugues de Llobregat archivó la investigación después de que la Fiscalía y las demás acusaciones solicitaran cerrar el procedimiento. Con esa decisión quedaron zanjadas las dos causas penales que la cantante tenía abiertas en España por fraude fiscal.