Con un estrecho apretón de manos y una sonrisa nos recibió Custo Dalmau en el hotel AC Marriott de la zona T en Bogotá. Fue una visita breve pero extremadamente cálida, lo suficiente como para recorrer 45 años de vida en el mundo de la moda y entender por qué uno de los diseñadores más importantes de la península ibérica se sentía como en casa al llegar a la ciudad de Bogotá.

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La historia de la prestigiosa firma Custo Barcelona no comenzó con una colección ni con una pasarela. De hecho, Custo y su hermano David empezaron “sin saber que existía la moda”, todo gracias a una idea de diseño gráfico aplicada a una camiseta. A partir de ahí empezó un camino de trabajo conjunto enfocado en el aprendizaje empírico.

“Nos dimos cuenta de que existía una industria. Nos preocupamos por entender cuáles eran los códigos y cuál era el lenguaje de la moda, y en 45 años hemos sido autodidactas. Hemos tratado de aprender, pero de nuestro propio trabajo, creando una evolución de una genética que decidimos que sería el uso del color y la fusión de los materiales”, comentó.

En ese camino, su hermano ha sido clave. “A mí me parece algo natural trabajar con mi hermano porque empezamos esto desde muy jovencitos juntos”. Con él ha viajado alrededor del mundo, llevando su estilo colorido por el continente americano, Europa y Asia. Por esa razón también ha aprendido a hablar cinco idiomas (español, catalán, inglés, francés e italiano) y ha podido visitar y regresar a varias de las ciudades más emblemáticas del mundo.

El diseñador define su lenguaje como emocional. Su interés está en combinar materiales tradicionales, como algodón, lino y seda, con textiles de última generación tecnológica. A esa búsqueda la llama crear “maridajes exóticos”: unir elementos que, en principio, parecen incompatibles y encontrar la manera de que convivan.

Esa exploración se refleja en Unexpected, su colección de primavera-verano 2027, la cual presentó en Nueva York, Milán y Madrid y que llevará a sus próximas apariciones internacionales. “Diseñamos para las personas que saben que la moda no es necesaria, que es una emoción. No importa el costo de la prenda, lo importante es vivir emocionado”, afirmó.

Colombia, un hogar para Custo

La relación del diseñador con Colombia comenzó en el año 2001, cuando presentó su primer desfile en América Latina, precisamente en la capital. La invitación llegó de la mano de Pilar Castaño, a quien había conocido en Nueva York. Desde entonces, la firma ha desfilado en distintas ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. “Yo no sé dónde nos falta desfilar ya”, comentó entre risas. Y complementó diciendo que “aquí en Colombia me tratan mejor que en casa (España)”.

Entre los recuerdos que conserva, destaca el desfile realizado en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, ante cerca de 20.000 asistentes en el marco de Cali Distrito Moda 2024. Según explicó, ha sido la presentación con mayor público de toda su trayectoria.

Después de más de dos décadas de visitas y trabajo en el país, lógicamente ha forjado una mirada de autoridad sobre la industria colombiana, a la que considera “una muy buena cantera”. Incluso, aseguró que la moda en nuestro país “es un fenómeno social”, ya que en las calles se siguen las tendencias y los grandes eventos del año.

Desde su primera visita a Colombia en 2001, Custo Dalmau ha presentado sus creaciones en Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla. Foto: Alejandro Acosta

Además destacó el gran apoyo hacia los talentos colombianos. Eso sí, con humor reconoció que prefería no dar nombres porque estaba seguro de que olvidaría algunos y no quería que se enfadaran con él.

El destino final de este viaje es el décimo aniversario de Aruba Fashion Week, donde actualmente comparte escenario con otros grandes diseñadores, entre ellos representantes de la moda colombiana como Diego Guarnizo y Silvia Tcherassi. Custo confirmó la presentación de Unexpected en América Latina, en una cita que abarcará cinco días llenos de moda y el folclor de la isla caribeña. El español aseveró que regresar a una pasarela latinoamericana tiene también el valor de reencontrarse con un público que ha acompañado su carrera.

Colombia, en particular, ocupa un lugar destacado dentro de esa experiencia: es el país de la región donde más veces ha presentado sus colecciones y donde, asegura, siempre quiere regresar.

Al mirar hacia el comienzo de su historia, Custo no habla de fórmulas para alcanzar el éxito. Si pudiera darle un consejo a la persona que era hace 45 años, cuando apenas comenzaba a experimentar con camisetas y diseño gráfico, sería sencillo: “Que siga, que vale la pena. Que los sueños se cumplen”.

Finalmente, Custo se destapó con dos temas que en su tierra natal siempre causan división: primero, reconoció que, pese a crecer en Barcelona, su corazón no es ni blaugrana, ni perico, es hincha del Real Madrid; y segundo, aseguró que va en contravía con cualquier idea de independencia de Cataluña. “Yo no soy independentista, soy nacionalista”, concluyó.