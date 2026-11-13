Avril Lavigne se convirtió en madre a los 42 años. Así presentó a su hija

Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores este viernes 13 de noviembre al anunciar que se convirtió en madre por primera vez. La cantante canadiense, de 42 años, publicó en Instagram tres fotografías con las que presentó a su hija recién nacida y acompañó las imágenes con el mensaje: “Our Mini F*king Princess has arrived” (“Nuestra pequeña princesa ya llegó”).

En una de las fotografías aparecen las manos de Lavigne, de un hombre y de la bebé; en otra, la intérprete sostiene a su hija, que lleva un conjunto con estampado animal y una diadema a juego. La tercera imagen muestra tres pares de tenis Vans a cuadros sobre una patineta, uno de ellos de tamaño infantil. La publicación no incluye el nombre de la pequeña, el cual es una incógnita por el momento, al igual que la identidad del padre, que tampoco ha sido revelada.

La vida sentimental de Lavigne

Uno de sus primeros romances conocidos fue con Jesse Colburn, guitarrista de su banda a comienzos de los años 2000. Posteriormente inició una relación con Deryck Whibley, líder de Sum 41, a quien conoció cuando tenía 17 años. Se comprometieron en 2005 y se casaron en julio de 2006, cuando ella tenía 21.

La pareja anunció su separación en 2009 y el divorcio se formalizó en 2010. Pese al final del matrimonio, conservaron una relación cercana y llegaron a colaborar musicalmente.

En 2010, Lavigne comenzó una relación con Brody Jenner, con quien estuvo cerca de dos años. Después conoció a Chad Kroeger mientras trabajaban juntos en canciones para el álbum homónimo de la cantante. El vínculo pasó de lo profesional a lo sentimental y, en agosto de 2012, anunciaron su compromiso.

Avril Lavigne alcalzó fama mundial tras el estreno de Let Go, su primer álbum de estudio. Foto: Instagram - Avril Lavigne

Se casaron en julio de 2013, en el sur de Francia, pero anunciaron su separación en septiembre de 2015. En los años siguientes, la artista también fue relacionada con el empresario Phillip Sarofim, con quien la relación tampoco prosperó.Pie de foto: Avril Lavigne alcalzó fama mundial tras el estreno de Let Go, su primer álbum de estudio.

En 2021 comenzó a salir con el músico Mod Sun. La pareja se comprometió en París en marzo de 2022, pero la relación terminó en febrero de 2023, antes de llegar al altar. Poco después, Lavigne fue vinculada con el rapero Tyga; ambos hicieron pública su relación al besarse durante un evento de la Semana de la Moda de París, en marzo de ese año. Aunque tuvieron una breve reconciliación, se separaron definitivamente en octubre de 2023.

Tras esta serie de amoríos y decepciones, la cantante decidió mantener todo tipo de relación al margen de la opinión pública.

El deseo de ser mamá

La maternidad no era un tema completamente ajeno a las declaraciones de la cantante. En noviembre de 2013, cuando estaba casada con Kroeger, Lavigne habló con CBS News sobre la posibilidad de tener hijos. “Ahora que estoy casada, eventualmente me encantaría tener una familia, pero siempre quiero hacer música. También me gusta actuar y diseñar ropa. Me gusta mantenerme ocupada”, dijo entonces.

Ese mismo año, durante una conversación con E! News, había explicado que le gustaría tener uno o dos hijos, aunque no se sentía preparada para hacerlo en ese momento porque quería concentrarse en su carrera y en las giras. En 2014 reiteró que le gustaría ser madre más adelante, pero que entonces estaba enfocada en su trabajo musical. Y desde ese momento no volvió a compartir su intención por la maternidad hasta el natalicio de su hija.