Hayden Panettiere, otra víctima fatal de los opioides en Hollywood

Esta tragedia les da la razón a quienes opinan que la fama precoz es mala para la salud mental. A los 4 meses, Hayden Panettiere comenzó a aparecer en comerciales y desde ahí quedó ligada a las pantallas. Era tan reconocida como estrella a los 7 años, que Jay Leno la invitaba a su programa. Adolescente, afianzó su fama por actuar en Ally McBeal y con Denzel Washington.

El contrato en la serie Héroes era tan bueno, que toda la familia se mudó de Nueva York a Los Ángeles y con su sueldo ella compró una casa para todos a los 16 años. En las memorias que publicó este año dijo que nunca se sintió protegida por sus seres queridos. Acusó a su madre, Lesley Vogel, artífice de su carrera, de ser más mánager que mamá. Como su coach de actuación, la regañaba de una manera “devastadora para una niña”. Al morir, no le hablaba.

Hayden durante un estreno en Los Ángeles en 1998, cuando era una de las estrellas infantiles más conocidas de Estados Unidos. Foto: Getty Images - Ron Galella

El ambiente de Hollywood era pesado. Un actor ganador del Óscar le mostró los genitales en una fiesta y una amiga trató de traficar sexualmente con ella. Además, era presa de los paparazzi, “hienas que te devoraban todo el día”. En una gira de Héroes, una compañera le dio una “píldora de la felicidad” para darle energía durante las entrevistas. Al parecer eran anfetaminas y las siguió tomando.

En 2014 tuvo a su hija Kaya con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Hundida en la depresión posparto e incomprendida por su pareja, se dedicó a beber. Fue a rehabilitación, pero se hizo adicta a los opioides y las benzodiacepinas para la ansiedad. Terminada la relación con Wladimir, él la sorprendió durante un viaje a Kiev con una demanda por la custodia de su hija. En desventaja en un país extraño, renunció a la tutela, renuente e intimidada, aclaró en su libro, tras ser tildada de mala madre.

En ese momento se enamoró de Brian Hickerson, con quien rompía y volvía a cada rato, aunque la robó y le propinaba atroces golpizas borracho. Brian pagó cárcel por eso, pero nunca pudo desprenderse de él porque compartían el enganche con las drogas. Además, jamás superó la muerte repentina de su hermano y tenía dificultades para caminar, tal vez fruto de lesiones que sufrió en el set cuando niña.

El boxeador ucraniano Wladimir Klitschko le quitó la custodia de su hija a través de una encerrona legal en Kiev. Él medía 1,98 metros y ella, 1,54. Foto: Getty Images - Vittorio Zunino

En agosto pasado, Hayden viajó a Carolina del Sur a verse con Brian. Horas más tarde, un hermano de Brian la encontró muerta y a él dormido. Los Hickerson le contaron a la policía que, al verla inconsciente, le dieron narcan, una droga para revertir los efectos de los opioides, pero no funcionó.

La autopsia descartó traumas o juego sucio. Un mes después del deceso, el informe de toxicología dictaminó que Panettiere falleció accidentalmente por los efectos tóxicos de sustancias como fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La policía busca por todo el país al dealer que le suministró la pastilla que le costó la vida y que habría consumido creyendo que era otra medicina.

A la postre, la niña prodigio terminó como una víctima más de la epidemia de los opioides en Estados Unidos, que también acabó con colegas suyos como Aaron Carter y Cory Monteith.