La confesión de Magic Johnson sobre la homosexualidad de su hijo: “EJ me hizo cambiar”

Como parte del típicamente masculino y homofóbico mundo del baloncesto, Magic Johnson creía que tener un hijo gay pasaba en otras casas, pero en la suya no. “Cuando creces en equipos deportivos, te preguntas si tu niño también será jugador. Pero cuando vi que le gustaba jugar con muñecas y vestirse de mujer, le decía: ‘¿qué haces?’”, le declaró a Variety, sobre lo duro que fue afrontar la inclinación de EJ.

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Cuando el joven tenía 15 años, Cookie, su madre, lo pilló admirando a otros hombres en Hawái. Quiso entablar una conversación al respecto, pero él apenas estaba explorando su sexualidad. Dos años después, en 2010, les reveló que era gay. Magic puso el grito en el cielo. Le resultaba difícil asimilar que su muchacho era parte de la comunidad objeto de chistes y prejuicios en los camerinos durante su gloriosa carrera.

EJ recordó ese momento en la misma revista: “Mis amigos lo sabían, pero mis padres eran las últimas personas con las que hablaría de eso. Tenían mucho que asimilar, en especial mi papá”. En efecto, Johnson fue hostil. “Empezó a sermonear sobre cosas que no le parecían bien y a imponer reglas estúpidas”, contó EJ.

En ese año, él seguía la moda de las bufandas, pero su padre le dijo que no las podía usar dentro de su mansión en Beverly Hills. Cookie relató que Magic hirió de palabra a su hijo. “Mi esposo (…) reacciona rápido. Dice lo que se le viene a la cabeza”, explicó. Cuando ella lo reprendió por eso, él le expresó a su hijo: “Vamos a superar esto. Solo necesito tiempo”, y lloraron.

El influencer con su padre, su madre Cookie y su hermana Elisa, en Los Ángeles en 2009. Al año siguiente, le reveló a la familia su orientación sexual. Foto: WireImage

Días después, EJ partía para iniciar sus estudios en la Universidad de Nueva York. A los dos meses, Magic llegó y lo buscó en su dormitorio. “Me abrazó tan fuerte que parecía como si me estuviera sacando todo el aire. Fue cuando supe que allí solo había amor”, le relató el joven a Variety.

Para Cookie tampoco fue sencillo, pues es una devota cristiana que va todos los domingos a la iglesia. “Tuve que orar mucho al respecto”, le confesó a Oprah Winfrey. Terminó comprendiendo, al igual que su marido. EJ, por su parte, dejó la congregación, porque en los sermones le tocaba escuchar “cosas poco halagadoras sobre los homosexuales”.

En 2013 el influencer salió del clóset en público y no por iniciativa propia. El portal TMZ viralizó unas imágenes suyas vistiendo una larga estola negra y de la mano de su novio a la salida de una discoteca. “El hijo de Magic Johnson presenta a su novio en público”, fue el titular. Consultado por la web, Magic contestó: “Cookie y yo amamos a EJ y lo apoyamos incondicionalmente”.

Su hijo le comentó al programa Gwissues que haberle dicho su verdad a la familia y amigos antes hizo que el destape al mundo exterior fuera más fácil, aunque no menos intenso.

En The Lawn Club de Nueva York en mayo pasado. “Mi estilo es variado. En general, me centro en lo que me llega o me dice algo”, explicó. Foto: GC Images

EJ fue conocido desde antes de nacer

Al segundo mes del embarazo, en noviembre de 1991, Magic dejó en shock al mundo al anunciar su diagnóstico de VIH y que se retiraba de los Lakers, el equipo en el que se consagró como estrella eterna del basquetbol. En ese momento, el VIH/SIDA era considerada una enfermedad exclusiva de los gays, falacia que la noticia de Johnson ayudó a desmentir.

Para su esposa, al disgusto de que él se contagió con otra mujer, se sumaba el temor de que ella y el bebé estuvieran infectados. Las pruebas resultaron negativas y el asunto del VIH solo volvió a aparecer en el camino de EJ durante la primaria. Cuando le pidieron reseñar un libro, él encontró en la biblioteca uno sobre su padre. “Llamaron a mi mamá y le dijeron: ‘No sabemos si ustedes quieren que él lo lea porque habla sobre el VIH”, contó en un perfil que le hizo The New York Times. “En ese momento (…) mis padres me contaron que él estaba enfermo, pero que se hallaba mucho mejor”.

Quizá una razón de la aprehensión de Magic hacia la homosexualidad de su hijo residía también en el estigma que enfrentan los gays seropositivos. Por eso le advirtió lo cruel que podía ser la vida si se contagiaba.

A Cookie también se le hizo difícil aceptar a un hijo gay, porque no es bien visto en su iglesia God in Christ. Así fueron captados en Nueva York en 2018. Foto: Penske Media via Getty Images

El virus ha sido un punto de encuentro entre los dos. A través del activismo de su padre sobre el VIH, EJ tuvo una ventana temprana hacia la cultura LGBTI. Según el Times, “recuerda haber ido a recolectas de fondos en casa de Elizabeth Taylor, donde su madre le explicó que la actriz había perdido muchos amigos de la comunidad por la epidemia”. Hoy, Magic y su hijo comparten su dedicación a dar visibilidad a las voces marginadas.

Pero antes de volverse un activista, EJ debía posicionarse en la televisión por sus atuendos y personalidad. Tras salir del clóset, adoptó un estilo andrógino y ostentoso. Gargantillas de diamantes, pieles, croc tops, transparencias, definen su imagen, casi tan imponente como la de su padre, que mide 2,06 metros.

Aunque busca apartarse del molde del nepobaby, en 2014 mostró su vida de privilegios en el reality show Rich Kids of Bevely Hills, sobre un grupo de jóvenes millonarios por herencia. Luego tuvo su propio programa, EJNYC. Fue un espacio de telerrealidad al uso, pero con un protagonista no convencional. “No había ningún programa que mostrara a una persona joven de color con una orientación sexual distinta viviendo su vida”, le comentó al Times.

Hoy es un destacado cultor y experto en moda, lo cual le permite desarrollar su inclinación de expresarse de maneras femeninas. “Cuando chico, eso era algo que tenía que esconder. Ahora soy una persona más feliz y con mayor éxito cuando me manifiesto con esa energía”, declaró Johnson, comentarista habitual de E!.

Los botines y las transparencias son dos constantes en su estilo. Es comentador habitual de espacios como Fashion Police de E!. Foto: FilmMagic

Así, se ha hecho un lugar en la revolución de la diversidad, anotó el periódico, al respecto del otro pilar de su imagen pública. Pertenece, prosiguió el diario, a una generación “cuyo vocabulario sobre la identidad de género y sexual se ha ampliado hasta abarcar todos los matices imaginables”. A menudo interviene en foros y contenidos sobre esta revolución. “Hablamos de romper fronteras (…), de gente que no tiene miedo de vivir su verdad”, dijo en un panel.

Magic se ufana de esos logros de su hijo y de que aceptarlo como gay les permitiera acercarse más y descubrir lo mucho que se parecen, por ejemplo, en ser el alma de la fiesta y el gusto por vestirse elegantes. “EJ me hizo cambiar. No fue él quien tuvo que adaptarse, sino yo. Me enorgullece su compromiso y cómo su voz está ayudando a otros”, concluyó el campeón en una entrevista.