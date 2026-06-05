New York Knicks conquista San Antonio y toma más ventaja en las finales de la NBA: Wembanyama queda en deuda

Las Finales de la NBA se tiñen de azul y naranja en un arranque de serie que ha dejado boquiabiertos a los analistas del baloncesto mundial, pero muy decepcionados a los fanáticos de Victor Wembanyama.

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En un partido de alta tensión y pura estrategia física, New York Knicks volvió a dar un golpe de autoridad histórico al conquistar el AT&T Center por segunda noche consecutiva, consolidando una ventaja dorada de 2-0 en la lucha definitiva por el anillo de campeones.

El quinteto de la ‘Gran Manzana’ borró de la pista las virtudes de su rival y revalidó su gran momento colectivo ante una fanaticada texana que no podía creer el desenlace del compromiso. Hay que sumar, además la falta de definición de Wembanyama, principalmente en el último cuarto.

Con este panorama inmejorable, la serie ahora se traslada al mítico Madison Square Garden de Nueva York, donde el conjunto local tendrá la oportunidad de oro de redondear la faena ante su público y ponerse a un paso del título absoluto.

Juegos Dos - Finales de la NBA Foto: Getty Images

El segundo juego fue una auténtica batalla táctica donde la rotación perimetral y la intensidad en los tableros de New York dictaron el ritmo desde el salto inicial. Los jugadores asumieron la responsabilidad en los momentos de apremio; el base comandó la ofensiva con tiros de media distancia letales, mientras que los aleros castigaron en transición tras forzar constantes pérdidas de balón. La sólida actuación de la banca neoyorquina aportó puntos frescos en el segundo cuarto, manteniendo una ventaja cómoda que la defensa de hierro se encargó de proteger hasta el bocinazo final.

Victor Wembanyama queda en deuda

El gran foco de las críticas tras la segunda derrota de los Spurs recae sobre su máxima superestrella, Victor Wembanyama. El espigado pívot francés, llamado a ser el factor determinante de la serie para los de Texas, se vio completamente neutralizado por el esquema de doble marca y la asfixiante presión física que le plantó el cuerpo técnico de los Knicks en la pintura.

Los números de ‘Wemby’ en este segundo enfrentamiento reflejan la noche gris que vivió sobre la pista: apenas pudo aportar 14 puntos, capturó 7 rebotes y repartió 2 asistencias. Su efectividad en los tiros de campo cayó notablemente a un preocupante 35%, viéndose forzado a tomar lanzamientos incómodos desde la línea de tres puntos donde falló la mayoría de sus intentos.

Además, acumuló 5 pérdidas de balón y se vio complicado por problemas de faltas personales desde el tercer cuarto, quedando en deuda con una afición que esperaba una actuación de leyenda para emparejar las Finales.