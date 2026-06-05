¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina? Fecha, hora, canal de TV y rival para definir el título

La Selección Colombia es noticia en el fútbol sudamericano luego de la victoria ante Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. No solamente fue el triunfo, sino que la ‘Tricolor’ clasificó al Mundial Femenino que se jugará en Brasil en el 2027. Además, la Selección Argentina, con un empate, también selló su cupo a la Copa del Mundo.

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Tabla de posiciones en Liga de Naciones Femenina: Colombia, cerca de quitarle el título a Argentina

Todo hizo parte de la octava jornada de la primera Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un torneo inédito en Sudamérica copiado de la UEFA (Europa) que reemplaza a las Eliminatorias para definir los cupos al Mundial de Mayores.

El equipo colombiano derrotó 1-0 a la Selección Uruguay con un gol de Gisela Robledo al minuto 14 y la ‘Tricolor’ queda de momento en la primera posición en la clasificación con 17 puntos, muy cerca del título de la Liga de Naciones.

Este será el cuarto Mundial para la Selección Colombia, que tiene entre sus estrellas a Linda Caicedo y la recién recuperada de una lesión Mayra Ramírez, quien sumó minutos en la cancha del Pascual Guerrero. La ‘Tricolor’ era la favorita para llevarse uno de los boletos tras disputar en la pasada Copa América una intensa final ante Brasil. Sin duda, este acceso a la Copa del Mundo es un triunfo más en el proceso del técnico Ángelo Marsiglia.

Las dirigidas por Marsiglia por el objetivo mundialista. Foto: Bernardo Peña / El País

El desarrollo de la Selección Colombia en categorías femeninas es muy notorio y actualmente es uno de los procesos más destacados con Marsiglia al mando. Por otra parte, las brasileñas serán anfitrionas del Mundial y al estar clasificadas no disputaron la Liga de Naciones.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones?

Colombia, protagonista absoluta del encuentro disputado en Cali, pudo ampliar la diferencia en el partido, pero la jueza anuló un tanto cerca del final del encuentro. Uruguay sufre en la tabla de posiciones y es penúltima, mientras que Colombia es líder con 17 puntos. Argentina, segunda con 15.

De esta manera, la Selección Colombia entra en la última fecha del torneo y visitará a Paraguay el próximo martes en el Defensores del Chaco de Asunción. La ‘Albirroja’ aún tiene opciones de pescar el repechaje en la Liga de Naciones y se jugará la vida ante las colombianas.

Colombia vs. Paraguay, fecha 9, Liga de Naciones Conmebol

Hora y fecha: 9 de junio 2026, 6:00 p.m., hora colombiana.

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción.

Canal de TV: Caracol Televisión.