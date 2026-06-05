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Tabla de posiciones en Liga de Naciones Femenina: Colombia, cerca de quitarle el título a Argentina

Colombia acaricia la gloria: ya está en el Mundial de Brasil 2027, y ahora espera obtener el trofeo de la Liga de Naciones Femenina.

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Redacción Deportes
5 de junio de 2026 a las 8:56 p. m.
Colombia y Argentina pelearán por el trofeo de la Liga de Naciones Femenina.
Colombia y Argentina pelearán por el trofeo de la Liga de Naciones Femenina. Foto: AFP

Tras el triunfo 1-0 sobre Uruguay, la Selección Colombia Femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027. Fue este viernes, 5 de junio de 2026, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, casa siempre activa en cuanto al apoyo de La Tricolor.

La Selección Colombia Femenina celebrando el primer gol del partido ante Uruguay.
Tocata y golazo: Gisela Robledo acercó a Colombia al Mundial Femenino 2027; Uruguay lo padeció

Sin embargo, Colombia aún pelea por algo más: el título. De hecho, La Tricolor está muy cerca de arrebatarle el trofeo a Argentina y hacer historia. Todo queda para definirse en la última jornada de la Liga de Naciones Femenina.

Posiciones - Conmebol Liga de Naciones Femenina
Pos. Selección J V E D DG PTS
1 🇨🇴 Colombia 7 5 2 0 8 17
2 🇦🇷 Argentina 7 4 3 0 12 15
3 🇻🇪 Venezuela 7 3 2 2 13 11
4 🇪🇨 Ecuador 7 3 2 2 3 11
5 🇵🇾 Paraguay 7 3 1 3 7 10
6 🇨🇱 Chile 8 3 1 4 2 10
7 🇵🇪 Perú 7 2 2 3 -7 8
8 🇺🇾 Uruguay 7 1 2 4 -4 5
9 🇧🇴 Bolivia 7 0 1 6 -34 1

Tabla de posiciones en la Liga de Naciones Femenina

Colombia es líder con 17 puntos, seguida de Argentina que ostenta 15. Son las dos selecciones que acaban de asegurar su clasificación al Mundial 2027 de manera directa, por lo que ya tienen el 50% del objetivo logrado. Ahora pelean por el título.

Venezuela (tercera), Ecuador (cuarta), y Paraguay (quinta) tiene chances de entrar a zonas de repechaje intercontinental. Perú (séptima) está virtualmente eliminada.

Posiciones - Conmebol Liga de Naciones Femenina
Pos. Selección J V E D DG PTS
1 🇨🇴 Colombia 7 5 2 0 8 17
2 🇦🇷 Argentina 7 4 3 0 12 15
3 🇻🇪 Venezuela 7 3 2 2 13 11
4 🇪🇨 Ecuador 7 3 2 2 3 11
5 🇵🇾 Paraguay 7 3 1 3 7 10
6 🇨🇱 Chile 8 3 1 4 2 10
7 🇵🇪 Perú 7 2 2 3 -7 8
8 🇺🇾 Uruguay 7 1 2 4 -4 5
9 🇧🇴 Bolivia 7 0 1 6 -34 1

Eso quiere decir que las dos selecciones que acaben tercera y cuarta irán a repechaje intercontinental por un cupo al Mundial 2027. De la quinta a la novena casilla aparecerán los países eliminados de la venidera cita orbital.

Cabe recordar que la otra cuota de Conmebol en el torneo es Brasil. Al ser anfitriona, no participó en la Liga de Naciones Femenina.

¿Qué debe hacer Colombia para ser campeona?

Ganarle en la novena y última fecha a Paraguay de visita. Con eso, pase lo que pase con Argentina, el plantel Tricolor se hará con el trofeo y se quitará de encima la presión de esperar otro tipo de resultados, como perder y que La Albiceleste no sume contra Ecuador a domicilio.

Será una última fecha apasionante, pues aunque Colombia y Argentina ya estén clasificadas al Mundial, se enfrentarán en la última jornada contra dos selecciones que pelean por un cupo en el repechaje intercontinental. Ninguna dará el brazo a torcer, tal y como se divisa en la previa.

Programación de la última fecha en la Liga de Naciones Femenina

Martes, 9 de marzo de 2026

  • Perú vs. Bolivia
  • Paraguay vs. Colombia
  • Uruguay vs. Venezuela
  • Ecuador vs. Argentina
  • Libre: Chile