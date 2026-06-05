Tocata y golazo: Gisela Robledo acercó a Colombia al Mundial Femenino 2027; Uruguay lo padeció

Gisela Robledo acabó cambiando por gol una destacada jugada colectiva de la Selección Colombia Femenina. Fue a los 13′ del partido de este viernes, ante Uruguay, en el Pascual Guerrero de Cali y por la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina.

¡Golazoo de Gisela Robledo! Colombia 1-0 Uruguay 🇨🇴🇨🇴



Extraordinaria acción colectiva de Jorelyn Carabalí que finalizó en el toque sutil de Santos y posterior definición de Robledo.



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Lo que le falta a la Selección Colombia Femenina para ir al Mundial 2027: cuentas claras

Robledo entró al área y recibió un pase perfecto por parte de su compañera, Leicy Santos, quien la puso a picar de cara al arco uruguayo. Gisela definió con zurda ante la salida de la guardameta charrúa, puso el 1-0 y desató la locura en Cali, una ciudad siempre atenta al fútbol femenino cafetero.

Fue un premio al trabajo colectivo de la Selección Colombia. Durante todo el primer tiempo, el equipo que dirige Ángelo Marsiglia buscó las formas de hacer daño al rival con buen desempeño en el terreno de juego.

Con ese 1-0 en el marcador se fueron al descanso, y ahora la expectativa está puesta en lo que ocurra de cara a la segunda mitad. El triunfo acerca cada vez más a Colombia al Mundial Femenino de Brasil 2027.

⏱️ 13’ Goooooooooool de Gisela Robledo Goooooooolazoooo de Colombiaaaaaa.



🇨🇴 1-0 🇺🇾#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/i9aryh0U36 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 5, 2026

Aunque Uruguay lo intentó, no fue efectiva en casi ningún tramo del compromiso. Esto refleja su posición en la tabla, donde no ha obtenido los resultados esperados y asoma en las casillas bajas de la clasificación.

Cabe recordar que al Mundial Femenino 2027 podrán clasificar cuatro selecciones de la Conmebol. Las dos primeras casillas están ocupadas por Argentina y Colombia, que ven cada vez más cerca la posibilidad de acceder a la cita orbital de manera directa.

Los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputan el repechaje, mientras que Brasil, al ser anfitriona, ya tiene asegurada su participación en la cita orbital.

La Tricolor también peleará por el título y la opción de quedar primera. Se divisa una definición apasionante en esta Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, con los ojos de varios países en las posibilidades de avanzar.