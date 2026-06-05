Orgullo total: la Selección Colombia Femenina clasifica al Mundial de Brasil tras triunfo ante Uruguay

Orgullo de todo un país. La Selección Colombia Femenina venció a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali y clasificó al Mundial de Mayores que se disputará en Brasil en el 2027. Otro objetivo cumplido de la Federación Colombiana de Fútbol en el desarrollo de este deporte en estas categorías.

Tocata y golazo: Gisela Robledo acercó a Colombia al Mundial Femenino 2027; Uruguay lo padeció

Tabla de posiciones en Liga de Naciones Femenina: Colombia, cerca de quitarle el título a Argentina

Un gol de Gisela Robledo en el primer tiempo fue más que suficiente para asegurar la victoria por la mínima diferencia ante Uruguay (1-0) y así clasificar a la Copa del Mundo. Más exactamente, fue a los 13 miutos del partido que era válido por la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina.

De esta manera, junto a Argentina, son las dos primeras clasificadas por parte de la Conmebol a la cita mundialista, que se jugará en suelo brasileño desde el 24 de junio al 25 de julio de 2027. Por primera vez, Brasil acogerá el Mundial Femenino de Mayores.

Linda Caicedo, referente en ataque de la 'Tricolor' salió en camilla del terreno de juego. Foto: Bernardo Peña / El País

Por su parte, este será el cuarto Mundial para Colombia, que tiene entre sus estrellas a Linda Caicedo y la recién recuperada de una lesión, Mayra Ramírez, quien además sumó minutos en Cali ante Uruguay.

Las colombianas eran las favoritas para llevarse uno de los boletos tras disputar en la pasada Copa América una intensa final ante Brasil, que se definió en penaltis. La Canarinha será anfitriona del Mundial y al estar clasificada no disputó la Liga de Naciones de la Conmebol.

Colombia va al Mundial de Brasil

La Selección Colombia, protagonista absoluta del encuentro disputado en Cali, pudo ampliar la diferencia en el partido, pero la jueza anuló un tanto cerca del final del encuentro.

Ahora, la ‘Tricolor’ visitará a Paraguay el próximo martes en la última jornada del inédito torneo que copia formatos de la UEFA.

La Selección Colombia Femenina disputó las Copas del Mundo de 2011, 2015 y 2023, año en el que consiguió su mejor ubicación al llegar a los cuartos de final.

Argentina también va al Mundial

Mientras Colombia hacía lo propio con Uruguay, las argentinas sufrieron para romper la valla peruana, pero la historia terminó con un final feliz para la ‘Albiceleste’: boleto en mano y un debut de ensueño de Mercedes Diz.

La delantera de 17 años apunta a ser de las mejores del mundo y marcó para Argentina en el 75′, antes del empate de Perú a cargo de Cherrie Cox (85′).

“Es una noche inolvidable para mí, es lago que soñé desde chiquita”, declaró Diz al final del partido jugado en la ciudad de Lanús.