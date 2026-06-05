Lorenzo, sobre la despedida de la Selección Colombia en Bogotá: “Malas interpretaciones” y “videos cortados”

El técnico Néstor Lorenzo dio una rueda de prensa desde San Diego, California, y se refirió al evento de despedida de la Selección Colombia en Bogotá, ceremonia en la que estuvo la cúpula del Gobierno nacional, liderada por Gustavo Petro.

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Antes de tomar el avión rumbo a San Diego, California, los jugadores y el cuerpo técnico se encontraron con el presidente Gustavo Petro, quien les entregó el pabellón nacional en un acto protocolario y constitucional. Luego, hubo un apretón de manos del mandatario con cada uno de los futbolistas que representarán al país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y además les obsequió un sombrero.

El primer tema que tocó Lorenzo ante la prensa fue ese evento con Petro y dejó algunas reflexiones y sobre todo, aclaraciones, respecto a lo que sucedió antes de subir al avión. El entrenador argentino a cargo del equipo colombiano comentó que estuvieron con respeto y que los jugadores están acostumbrados a las criticas y los elogios.

Palabras de Néstor Lorenzo sobre la despedida de la selección

“Primero, que el grupo se está acostumbrando a estas cosas. El equipo sabe de críticas y elogios. Con respecto a lo que pasó ayer, fuimos al acto protocolario con mucho respeto para recibir la insignia nacional. Ellos lo tienen bien asumido. El equipo siempre jugó para toda Colombia; jugamos para 50 millones de colombianos desde siempre. Sé de la entrega del grupo”, aclaró Néstor Lorenzo.

Luego, pasó a hablar de “malas interpretaciones” e incluso hizo énfasis a “videos cortados” que han aparecido en las redes sociales donde se está en el evento con el presidente colombiano.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Foto: Pantallazo Youtube

“Sabemos que ha habido malas interpretaciones y videos cortados de cosas que se están hablando. ‘Bregamos’ por la unión, por la entrega y por hacer las cosas de corazón y con amor. El equipo está comprometido por los 50 millones”, agregó el entrenador desde Estados Unidos.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol

Antes de las palabras de Lorenzo, la FCF se pronunció tras el revuelo que generó esta situación en el país. La entidad decidió emitir un comunicado de prensa para rechazar "esas interpretaciones y comentarios surgidos".

“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno", afirma el escrito de la Federación Colombiana.