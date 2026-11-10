¿Divorcio de 75.000 millones de dólares? El duro golpe que sufriría el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras escándalo de infidelidad

La vida personal de Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, quedó en el centro de una controversia que amenaza con trascender el ámbito familiar y llegar hasta las salas de juntas de una de las compañías más valiosas del mundo.

El empresario taiwanés-estadounidense reconoció ante sus empleados que fue infiel a su esposa, Lori Huang, y pidió disculpas por el daño causado a ella y a sus hijos. Al mismo tiempo, Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si el directivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

CEO de Nvidia contrató a una firma experta en escándalos antes de reconocer su infidelidad con la supuesta espía

El matrimonio de Jensen y Lori Huang comenzó en 1985, cuando ambos eran estudiantes de la Universidad Estatal de Oregón. Ocho años después fundaron Nvidia, empresa que se convertiría en uno de los principales protagonistas de la industria de los semiconductores y del desarrollo de la inteligencia artificial. Lori ha acompañado el crecimiento del negocio desde sus inicios y, según el propio Jensen, ha estado involucrada en todas las etapas de la compañía.

La pareja tiene dos hijos, Madison y Spencer, quienes también trabajan en la gigante tecnológica. Lori, además, preside la fundación filantrópica que creó junto a su esposo en 2007, cuyos activos rondan los 9.000 millones de dólares y están compuestos en buena parte por acciones de la compañía.

Esta situación ha provocado tensiones en la familia Huang. Por ejemplo, Maddison canceló un viaje de negocios que tenía a nombre de la compañía, y hasta el momento, tanto Spencer como Lori han mantenido silencio. Por ello, el mundo financiero y tecnológico ya ha previsto cuánto podría costarle a Huang una eventual separación. De acuerdo con un cálculo de Forbes, su esposa podría recibir alrededor de 75.000 millones de dólares, una cifra que convertiría el hipotético divorcio en el más costoso de la historia.

La estimación parte de la fortuna de Jensen Huang, calculada por la revista en unos 155.200 millones de dólares, y de la legislación de California, estado donde rige el régimen de bienes gananciales. Bajo esa normativa, los bienes adquiridos durante el matrimonio suelen dividirse en partes iguales, salvo que se demuestre que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges. Además, buena parte de las acciones atribuidas al empresario están depositadas en fideicomisos que administra junto a Lori y en los que ambos figuran como cotitulares.

Quien ostenta el récord del divorcio más caro del mundo es Jeff Bezos. El dueño de Amazon se separó de MacKenzie Scott en 2019; quien recibió una participación accionaria valorada entonces en aproximadamente 36.000 millones de dólares. Es decir, la eventual porción de Lori Huang podría superar en más del doble ese monto.

Jeff Bezos y MacKenzie Scott se divorciaron a causa de una infidelidad del magnate. Foto: AFP

La controversia matrimonial, sin embargo, es apenas una parte del problema. La mujer señalada como la tercera persona en la relación es Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria china que tiene experiencia en el periodismo, la banca y en el sector tecnológico.

Según una investigación de The New York Times, las autoridades de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que era un activo del Ministerio de Seguridad del Estado chino y que habría transmitido información a Pekín mientras desarrollaba una relación cercana con el empresario.

En 2023 adquirió, mediante una estructura empresarial, una compañía que pasó a llamarse Megaspeed International, con sede en Singapur. La firma obtuvo la condición de socia oficial de Nvidia y recibió procesadores de la compañía por más de 4.000 millones de dólares, según la investigación del medio estadounidense. Su principal cliente habría sido un gigante chino del comercio electrónico.

El caso adquirió relevancia por las restricciones que Washington impuso desde finales de 2022 a la exportación de chips avanzados hacia China. Las autoridades estadounidenses investigan si Megaspeed ayudó a clientes chinos a conseguir procesadores sometidos a esos controles.

En 2025, Singapur también le prohibió temporalmente a Alice Huang salir del país mientras la interrogaba por una investigación sobre declaraciones falsas de importación. El proceso se cerró por falta de pruebas suficientes, pero la investigación sobre Megaspeed continuó.

Jensen y Alice Huang captados en un restaurante de comida asiática. Foto: Tomada de redes sociales

Ante la gravedad de los señalamientos, el directorio de Nvidia conformó un comité de directores independientes, acompañado por abogados externos, para revisar la información disponible. La empresa aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos corporativos o asuntos de seguridad nacional. Huang, por su parte, manifestó que respalda la investigación y que colaborará con ella.

El asunto también llegó al Gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó que el FBI estaba examinando el caso y defendió públicamente al empresario, a quien calificó como un hombre honorable. Legisladores demócratas, entre ellos el senador Chris Coons, anunciaron su intención de impulsar una investigación en el Congreso y solicitar explicaciones sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional.

Las consecuencias ya se reflejaron en el mercado. Las acciones de Nvidia cayeron un 4,3 por ciento el lunes 9 de noviembre, lo que redujo su capitalización bursátil en unos 190.000 millones de dólares. Al día siguiente, los títulos extendieron las pérdidas y la compañía se encaminaba a perder más de 470.000 millones de dólares en valor de mercado en dos jornadas.

Finalmente, Nvidia y Huang fueron demandados en una acción colectiva de accionistas que los acusa de haber ocultado información relevante sobre el caso y de no advertir los posibles riesgos para el negocio, por lo que el CEO tendrá que responder por esta querella.