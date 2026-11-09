CEO de Nvidia contrató a una firma experta en escándalos antes de reconocer su infidelidad con la supuesta espía

La relación extramatrimonial de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, no es el único asunto que ha puesto al empresario bajo la lupa.

De acuerdo con WIRED reveló que el directivo ya trabajaba con una firma especializada en comunicación de crisis y escándalos públicos desde octubre de 2025, aproximadamente un año antes de reconocer que había sido infiel a su esposa con una antigua ejecutiva de una compañía vinculada a China.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, bajo la lupa por un presunto caso de espionaje: ¿qué hay detrás del caso?

La empresa contratada es Heller Inc., fundada por Risa Heller, una consultora que ha asesorado a figuras públicas involucradas en controversias personales y acusaciones de conducta sexual inapropiada. Entre los nombres relacionados con su trabajo aparecen el excongresista Anthony Weiner, el chef Mario Batali y el escritor Jeffrey Toobin.

De acuerdo con un perfil publicado por New York Magazine en 2023, Heller se ganó una reputación como una persona a la que recurren hombres poderosos cuando atraviesan problemas de reputación.

Sin embargo, sus servicios no se limitan a este tipo de situaciones, pues también desarrolla estrategias de comunicación corporativa y asuntos familiares.

La contratación coincidió con las primeras revelaciones sobre China

El momento en que comenzó la relación profesional entre Huang y Heller resulta llamativo. En octubre de 2025, The New York Times publicó un reportaje sobre los negocios de Nvidia con Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que había adquirido grandes cantidades de chips de la empresa estadounidense.

La publicación también mencionó a Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, quien había aparecido públicamente junto al empresario.

El medio informó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos investigaba si la compañía facilitaba la llegada de semiconductores a empresas chinas para evadir las restricciones de exportación.

Alice Huang, mujer acusada de espionaje. Foto: AFP

Según dos fuentes consultadas por WIRED, la publicación generó tensiones dentro de Nvidia y Jensen Huang manifestó su molestia.

Hacia finales de ese mismo mes, los equipos de comunicaciones de la compañía recibieron instrucciones de incluir a Heller en las consultas periodísticas relacionadas con el director ejecutivo, tanto sobre asuntos personales como profesionales.

No obstante, WIRED aclaró que inicialmente la consultora también habría sido contratada para atender asuntos personales y proyectos filantrópicos de la familia Huang. Por eso, no está establecido que su trabajo desde el comienzo estuviera relacionado con la relación extramatrimonial.

La disculpa de Jensen Huang y la investigación de Nvidia

El domingo, el empresario reconoció ante los trabajadores de Nvidia que había mantenido una relación fuera de su matrimonio. En un mensaje interno, ofreció disculpas a su familia y a sus compañeros de trabajo.

“Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la han herido a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”, escribió Huang.

El caso también tiene una dimensión de seguridad nacional. Según The New York Times, funcionarios de inteligencia estadounidenses consideran que Alice Huang trabajaría para el Gobierno chino. Esta información no constituye una conclusión judicial.

"No hay excusa para lo que hice", reconoció Jensen Huang, en un mensaje dirigido a los trabajadores. Foto: AFP

Tras conocerse las revelaciones, la junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente sobre las actividades de su máximo responsable. El organismo aseguró que no tiene motivos para considerar que se hayan comprometido información confidencial de la compañía o asuntos relacionados con la seguridad nacional.

Por su parte, WIRED informó que Heller remitió las preguntas sobre su relación profesional con Huang a Nvidia, mientras que la compañía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.