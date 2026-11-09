Siri dejaría de ser un simple asistente: Apple prepara una función que cambiaría la forma de usar el iPhone

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, busca acelerar el desarrollo de Siri para convertirlo en un agente de inteligencia artificial (IA) con mayores capacidades y una integración más profunda con las aplicaciones de la compañía. Estos avances comenzarían a implementarse con iOS 27.3, mientras que la compatibilidad con aplicaciones de terceros estaría prevista para la primavera de 2027.

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Apple presentó Siri AI en junio de este año como su nueva propuesta de asistente autónomo basado en inteligencia artificial, que estará disponible en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27.

Aunque durante una reciente reunión con inversores, John Ternus manifestó su satisfacción con las opiniones y valoraciones de los usuarios sobre la experiencia de Siri AI en sus dispositivos, también estaría promoviendo una aceleración de los planes de desarrollo para ampliar las capacidades del asistente.

John Ternus junto a Tim Cook. Foto: Getty Images

La información fue revelada por el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su más reciente boletín Power On, en el que señaló que Ternus sostuvo una reunión con Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software de Apple, con el propósito de ampliar las funciones y superar las capacidades actuales de Siri.

Apple busca fortalecer Siri AI en dos áreas principales durante los próximos meses. La primera consiste en ampliar el control del asistente sobre las aplicaciones nativas de la compañía, permitiéndole gestionar con mayor precisión sus herramientas y funciones. Estas novedades comenzaron a incorporarse en la primera versión beta de iOS 27.3, cuya disponibilidad para los usuarios se prevé para diciembre.

Apple busca fortalecer Siri AI en dos áreas principales durante los próximos meses. Foto: Getty Images

Entre las novedades previstas, Siri podrá indicar qué acciones están disponibles dentro de cada aplicación, reorganizar las pestañas de Safari y clasificar carpetas en Archivos. También tendría la capacidad de deshacer el envío de mensajes en iMessage y realizar modificaciones específicas tanto en textos como en fotografías.

En segundo lugar, Apple busca ampliar la compatibilidad de Siri AI con aplicaciones desarrolladas por terceros. Sin embargo, de acuerdo con Gurman, esta función no estaría disponible para los usuarios hasta la primavera de 2027.