¿Va a comprar un celular? Estos son los tres aspectos que debería revisar antes de elegir

Una tarea que puede ser compleja para algunas personas es elegir un celular, debido a la amplia variedad de modelos, tecnologías y características disponibles en el mercado. Por eso, antes de realizar una compra, es importante identificar las necesidades y prioridades de cada usuario, más allá de comparar las especificaciones técnicas.

¿128 GB o 256 GB? Qué debe tener en cuenta antes de elegir el almacenamiento de su celular

Por ejemplo, mientras algunas personas buscan una cámara versátil para obtener fotografías de calidad, otras priorizan la autonomía de la batería o la potencia del procesador para trabajar, jugar y ejecutar varias aplicaciones de manera simultánea.

La cámara para quienes crean contenido

La calidad fotográfica es uno de los elementos que más atención recibe al momento de comprar un teléfono inteligente. Actualmente, las marcas incorporan diferentes sensores, lentes y herramientas de procesamiento de imagen para mejorar los resultados, incluso en condiciones de poca iluminación. Sin embargo, fijarse únicamente en estos aspectos podría conducir a una decisión equivocada.

Una mala configuración del celular puede arruinar cualquier fotografía. Foto: Getty Images

Entre los celulares que se destacan por sus capacidades fotográficas se encuentran el Huawei Pura 80 Ultra, el iPhone 17 Pro Max, el Xiaomi 17 Ultra, y el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Batería para acompañar su ritmo diario

Otro de los componentes que debería evaluarse antes de comprar un celular es la batería. Su capacidad suele expresarse en miliamperios hora (mAh), una unidad que permite conocer la cantidad de carga que puede almacenar. No obstante, tener un número elevado no garantiza necesariamente que el teléfono permanezca encendido durante más tiempo.

La batería del celular puede perder capacidad con el tiempo, especialmente si hay malas prácticas de uso. Foto: Getty Images

La autonomía también depende del tamaño y la tecnología de la pantalla, la eficiencia del procesador, la conectividad y las aplicaciones que permanecen funcionando en segundo plano. Por esta razón, dos dispositivos con capacidades similares pueden presentar diferencias importantes en la duración de la carga.

Entre los celulares que se destacan por ofrecer una buena autonomía se encuentran el HONOR Magic8 Lite, que incorpora una batería de 7.500 mAh; el Xiaomi Redmi 15, con 7.000 mAh; el OPPO A6S, que también cuenta con 7.000 mAh y carga rápida de 80 W; y el Vivo V70 FE, que sobresale por su duración en pruebas de uso activo.

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El rendimiento para usar varias aplicaciones

La potencia del procesador es otro aspecto determinante, especialmente para quienes necesitan ejecutar tareas exigentes. Este componente se encarga de procesar las instrucciones del sistema operativo y las aplicaciones, por lo que influye en la velocidad de respuesta, la fluidez de las animaciones y la capacidad del dispositivo para realizar diferentes actividades simultáneamente.

Asimismo, la memoria RAM, que permite mantener aplicaciones abiertas y facilita la ejecución de varias tareas sin que el teléfono tenga que recargarlas constantemente. Una combinación equilibrada entre procesador, memoria RAM y almacenamiento puede marcar la diferencia.