Cómo escanear documentos con la cámara del teléfono y obtener un PDF sin usar un escáner

Aunque el celular surgió como una herramienta para facilitar la comunicación a distancia mediante llamadas y mensajes, con el paso de los años ha incorporado funciones que han cambiado la forma de trabajar, estudiar y realizar distintas actividades cotidianas.

Tener WhatsApp lleno de mensajes sin responder no siempre significa desinterés: la razón que podría explicarlo

Gracias a sus cámaras, aplicaciones y herramientas integradas, hoy es posible llevar a cabo tareas que antes requerían equipos especializados, desplazamientos o más tiempo.

Una de ellas es el escaneo de documentos, una alternativa que permite digitalizar facturas, documentos de identidad, contratos y apuntes sin necesidad de contar con una impresora multifuncional o un escáner tradicional.

Con unos cuantos pasos, estos archivos pueden convertirse en documentos PDF, guardarse en el dispositivo y compartirse por correo electrónico o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Precisamente, esta última plataforma cuenta con una función que permite realizar el proceso directamente desde el chat, sin recurrir a otras aplicaciones.

Imagen de referencia de persona escaneando documentos desde el móvil. Foto: Getty Images

Paso a paso para escanear documentos desde WhatsApp

Para utilizar esta herramienta, es necesario ingresar a la conversación en la que se desea compartir el archivo y seguir estas indicaciones:

Ingresar a WhatsApp y seleccionar la conversación individual o grupal a la que se enviará el documento.

Pulsar el ícono del clip o (+) que aparece junto al campo de mensaje. Después, seleccionar la opción Documento .

. Si aparece la alternativa Escanear documento , seleccionarla para abrir la cámara en el modo de digitalización. A continuación, ubicar la hoja sobre una superficie plana y procurar que tenga buena iluminación para facilitar la captura.

, seleccionarla para abrir la cámara en el modo de digitalización. A continuación, ubicar la hoja sobre una superficie plana y Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el documento. Según las opciones disponibles, la captura puede realizarse automáticamente o de forma manual.

Si el archivo tiene varias hojas, agregarlas antes de finalizar el proceso. Una vez revisado el resultado, confirmar la operación y pulsar el botón de envío para compartir el documento en formato PDF.

Imagen de referencia de la cámara del teléfono. Foto: Getty Images

Si la opción de escaneo no aparece en el menú de documentos, se recomienda comprobar si hay una actualización pendiente de WhatsApp en Google Play Store o App Store. La disponibilidad de esta herramienta puede variar según la versión de la aplicación y el dispositivo.

De esta manera, el celular se convierte en una alternativa práctica para digitalizar documentos en pocos minutos, sin depender de equipos adicionales y con la posibilidad de compartir los archivos directamente desde la aplicación.