Cómo escanear documentos con la cámara del teléfono y obtener un PDF sin usar un escáner

Aunque el celular surgió como una herramienta para facilitar la comunicación a distancia mediante llamadas y mensajes, con el paso de los años ha incorporado funciones que han cambiado la forma de trabajar, estudiar y realizar distintas actividades cotidianas.
Gracias a sus cámaras, aplicaciones y herramientas integradas, hoy es posible llevar a cabo tareas que antes requerían equipos especializados, desplazamientos o más tiempo.
Una de ellas es el escaneo de documentos, una alternativa que permite digitalizar facturas, documentos de identidad, contratos y apuntes sin necesidad de contar con una impresora multifuncional o un escáner tradicional.
Con unos cuantos pasos, estos archivos pueden convertirse en documentos PDF, guardarse en el dispositivo y compartirse por correo electrónico o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Precisamente, esta última plataforma cuenta con una función que permite realizar el proceso directamente desde el chat, sin recurrir a otras aplicaciones.
Paso a paso para escanear documentos desde WhatsApp
Para utilizar esta herramienta, es necesario ingresar a la conversación en la que se desea compartir el archivo y seguir estas indicaciones:
- Ingresar a WhatsApp y seleccionar la conversación individual o grupal a la que se enviará el documento.
- Pulsar el ícono del clip o (+) que aparece junto al campo de mensaje. Después, seleccionar la opción Documento.
- Si aparece la alternativa Escanear documento, seleccionarla para abrir la cámara en el modo de digitalización. A continuación, ubicar la hoja sobre una superficie plana y procurar que tenga buena iluminación para facilitar la captura.
- Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para escanear el documento. Según las opciones disponibles, la captura puede realizarse automáticamente o de forma manual.
- Si el archivo tiene varias hojas, agregarlas antes de finalizar el proceso. Una vez revisado el resultado, confirmar la operación y pulsar el botón de envío para compartir el documento en formato PDF.
Si la opción de escaneo no aparece en el menú de documentos, se recomienda comprobar si hay una actualización pendiente de WhatsApp en Google Play Store o App Store. La disponibilidad de esta herramienta puede variar según la versión de la aplicación y el dispositivo.
De esta manera, el celular se convierte en una alternativa práctica para digitalizar documentos en pocos minutos, sin depender de equipos adicionales y con la posibilidad de compartir los archivos directamente desde la aplicación.