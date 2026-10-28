ChatGPT añade nuevas funciones para usuarios de Apple: requisitos y pasos para habilitar estas opciones

Una de las herramientas de inteligencia artificial (IA) que se ha convertido en la favorita por los usuarios es ChatGPT, desarrollada por OpenAI. Esta plataforma permite interactuar con un sistema conversacional para resolver dudas, consultar información, redactar textos, resumir documentos y realizar diversas tareas.

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Aunque muchas de sus respuestas pueden contener imprecisiones, su creciente popularidad ha impulsado la incorporación de nuevas funciones a la plataforma. Entre las más recientes se encuentra la integración de plugins de iCloud Mail y Calendar, que permiten a los usuarios buscar correos electrónicos y actualizar eventos del calendario mediante instrucciones en lenguaje natural, a través de una conversación con la IA.

El laboratorio de inteligencia artificial anunció, a través de su cuenta en X, que la incorporación de los complementos de iCloud Mail y Calendar responde a una de las peticiones más recurrentes de los usuarios, quienes solicitaban la disponibilidad de estas funciones.

Imagen del nuevo complemento de ChatGPT. Foto: OPENAI

“Pídele a ChatGPT que encuentre ese correo, que te ponga al día con tu bandeja de entrada, que te diga qué sigue o que actualice un evento del calendario”, señaló OpenAI en su comunicado que los complementos pueden utilizarse en todos los planes de ChatGPT, tanto en la versión web como en las aplicaciones de escritorio y para iOS.

Para habilitar estas funciones, será necesario que el usuario acceda con su cuenta de Apple y genere una contraseña exclusiva para la aplicación. Sin embargo, estos complementos solo permiten a ChatGPT acceder a los correos y eventos vinculados a los servicios de Apple. Por esta razón, la función no resulta útil para quienes no utilizan iCloud.

Con una mejor instrucción, ChatGPT ofrece revisiones más profundas y precisas. Foto: Europa Press via Getty Images

Por otra parte, estos complementos no deben confundirse con la función de ChatGPT que permite interactuar con las aplicaciones Mail y Calendario de macOS, las cuales también pueden gestionar correos y eventos de plataformas externas, como Gmail y Outlook.