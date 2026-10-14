“El mundo debería aceptar que ocurran algunas cosas malas”: El polémico mensaje del creador de ChatGPT

Sam Altman defendió que los beneficios de la inteligencia artificial justifican asumir ciertos riesgos, aunque descartó aceptar consecuencias catastróficas.

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El avance de la inteligencia artificial plantea una discusión que va más allá de sus capacidades: ¿hasta qué punto debería la sociedad aceptar sus posibles consecuencias negativas? Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, expuso su postura en el medio estadounidense POLITICO, en la que también marcó diferencias con Anthropic, uno de sus principales competidores.

“Creemos que el mundo debería aceptar que ocurran algunas cosas malas en beneficio de esta tecnología y de que las personas tengan mayor autonomía”, afirmó Altman al explicar su visión sobre el desarrollo de estas herramientas.

Una discusión sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Para el directivo, los posibles daños no deberían impedir que la tecnología llegue a un público amplio. Durante la conversación, defendió la posibilidad de que las personas aprovechen sus capacidades, incluso si eso significa convivir con algunos riesgos.

“No aceptaría un trato que consistiera en decir: ‘Nos aseguraremos de que no haya ciberataques importantes, que no se haga un mal uso de esta tecnología, que no haya estafas, que no ocurra ninguna otra cosa mala’”, sostuvo Altman.

El CEO de OpenAI sostuvo que los beneficios de esta tecnología podrían superar sus consecuencias negativas. Foto: Bloomberg via Getty Images

El ejecutivo justificó esa posición al señalar que espera que los efectos positivos superen los negativos. “Porque creo que la gente hará muchísimas más cosas buenas que malas”, añadió.

Sin embargo, su postura tiene un límite. Altman aclaró que no acepta los riesgos que podrían desencadenar consecuencias verdaderamente catastróficas, entre ellos “una grave pérdida de control a manos de la IA”.

OpenAI y Anthropic mantienen diferencias sobre la regulación

Las declaraciones también reflejan el debate entre OpenAI y Anthropic sobre las reglas que deberían aplicarse a esta tecnología. Mientras Anthropic ha defendido medidas de seguridad para los modelos más avanzados, OpenAI ha respaldado recientemente algunas iniciativas regulatorias más estrictas que las que apoyaba anteriormente.

Altman reconoció que entiende la postura de quienes consideran que la IA podría volverse tan poderosa y peligrosa que debería quedar en manos de un solo laboratorio, encargado de evitar daños y distribuir sus beneficios. No obstante, calificó esa alternativa como “un intercambio completamente inaceptable”.

Dario Amodei (Anthropic) y Sam Altman (OpenAI) mantienen diferencias sobre las reglas que deberían regular el desarrollo de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

A su juicio, esa fórmula contradice la “postura regulatoria más flexible” que defiende OpenAI, orientada a mantener un acceso más amplio a la tecnología.

Por su parte, Anthropic sostuvo que sus propuestas regulatorias se limitan a los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Su director ejecutivo, Dario Amodei, ha defendido que las normas pueden diseñarse para imponer mayores restricciones a las empresas líderes sin perjudicar a los competidores más pequeños.