La tecnología ha impulsado avances significativos en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Su impacto va mucho más allá de los celulares, computadores o internet, pues también está cambiando la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican, se movilizan y cuidan su salud.

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Uno de los campos en los que estos desarrollos están abriendo nuevas posibilidades es el de la neurotecnología. En este escenario, Neuralink, la compañía fundada por Elon Musk, dio un paso importante luego de recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar el Estudio Pivotal LINK, su primer ensayo clínico fundamental en ese país con una interfaz cerebro-computadora implantable.

La investigación busca evaluar la seguridad y eficacia de esta tecnología en personas con parálisis severa causada por enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El objetivo es determinar hasta qué punto el dispositivo puede permitirles interactuar con herramientas digitales y recuperar parte de su independencia.

Neuralink, empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk. Foto: NurPhoto via Getty Images

Este nuevo estudio se basa en los resultados de pruebas anteriores realizadas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, en las que más de 30 personas han utilizado los implantes para comunicarse, estudiar, jugar videojuegos y desarrollar otras actividades cotidianas.

La aprobación representa un avance relevante para la compañía, que busca desarrollar una tecnología capaz de facilitar la comunicación y devolver autonomía a personas con afecciones neurológicas graves. Además, constituye un paso en el proceso de evaluación necesario antes de que estos dispositivos puedan llegar a un público más amplio.

Según explicó Neuralink, el Estudio Pivotal LINK analizará la capacidad de los participantes para controlar dispositivos digitales mediante el pensamiento y se concentrará en los resultados que puedan mejorar su independencia en la vida diaria.

Logo de Neuralink, compañía de Elon Musk. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, continuará examinando la seguridad y confiabilidad del sistema a largo plazo en distintos centros clínicos.

La compañía agradeció a los participantes, sus familias, los profesionales de la salud, los organismos reguladores y los equipos de investigación que hicieron posible este avance. También confirmó que las inscripciones para el estudio ya están abiertas y manifestó su intención de ampliar gradualmente el acceso a esta investigación.