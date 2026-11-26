El uso de inteligencia artificial (IA) para reemplazar determinadas labores no significa que esa tecnología deba tener poder sobre las decisiones de la sociedad. Esa es la distinción que quiso plantear Dario Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic, ante las interpretaciones que, según explicó, han surgido sobre sus posiciones frente al desarrollo de estos sistemas.

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El empresario considera que la automatización de actividades como la programación, la conducción de vehículos o el diseño de medicamentos puede traer beneficios importantes, tanto para la economía como para la vida de las personas. Sin embargo, advierte que ese avance no debe confundirse con la posibilidad de entregar a las máquinas el control de los gobiernos o la autoridad para decidir el rumbo de la humanidad.

A través de una publicación en X, Amodei insistió en que no defiende la renuncia a la voluntad humana. Como argumento, recordó que ha escrito cientos de páginas en las que cuestiona precisamente esa posibilidad. Su posición es que ninguna ventaja tecnológica puede justificar que los ciudadanos pierdan su capacidad de elegir o que las instituciones democráticas queden subordinadas a sistemas automatizados.

Para el directivo, la inteligencia artificial debería funcionar como una herramienta que ayude a mejorar la participación ciudadana, facilite la construcción de acuerdos y fortalezca la democracia. No obstante, las decisiones políticas deben continuar bajo responsabilidad de las personas.

Anthropic, empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Esta preocupación no es nueva en sus planteamientos. En Machines of Loving Grace, Amodei explora cómo estas tecnologías podrían contribuir a revitalizar los sistemas democráticos y apoyar a los ciudadanos en sus procesos de deliberación. Una preocupación similar aparece en The Adolescence of Technology, donde analiza los riesgos de que el desarrollo de la IA termine favoreciendo nuevas formas de concentración del poder, incluida la posibilidad de que los propios laboratorios tecnológicos intenten asumir funciones que no les corresponden.

El empresario también considera que la automatización necesita reglas claras. Entre sus propuestas está impedir que una IA pueda construir sistemas más avanzados sin que exista supervisión y comprensión por parte de los seres humanos. Asimismo, plantea que algunas implementaciones deben avanzar con mayor cautela para evitar que los trabajadores queden desplazados sin tiempo suficiente para adaptarse.

A esto suma la necesidad de limitar los usos de la IA en tareas relacionadas con la supervisión de la seguridad y reconocer que no todas las actividades humanas deben ser reemplazadas. Para Amodei, también debe respetarse la decisión de quienes desean conservar ciertas labores por el valor personal que encuentran en realizarlas.

Cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei. Foto: Getty Images

En cuanto a sus competidores, señaló que varias compañías del sector coinciden con él en los beneficios de automatizar trabajos específicos. Sin embargo, cuestionó a algunos líderes empresariales que recurren al concepto de “control humano” como argumento de promoción política, mientras, según su crítica, ofrecen productos similares a los del resto de la industria.

El experto aprovechó la discusión para defender las medidas de seguridad de Anthropic. Aseguró que su empresa ha tomado una posición activa en la creación de restricciones para sus modelos, entre ellas impedir que sus sistemas actuales sean utilizados en armas autónomas.