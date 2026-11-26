La compañía estadounidense Nvidia habría ordenado suspender los envíos de servidores equipados con sus chips de inteligencia artificial a cuatro países del sudeste asiático.

La medida, revelada por el diario Financial Times, afectaría a compradores de Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia, en medio del endurecimiento de las restricciones impuestas por Washington para evitar que esta tecnología llegue a China.

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La decisión se conoce después de que Estados Unidos anunciara nuevas medidas para reforzar los controles sobre la exportación de semiconductores avanzados. Desde 2022, el gobierno estadounidense limita la venta de estos componentes al gigante asiático por motivos de seguridad nacional, debido a su importancia para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.

Sin embargo, las autoridades identificaron otras vías para acceder a esta tecnología. Una de ellas consiste en adquirir chips mediante intermediarios o recurrir a empresas que alquilan capacidad de procesamiento en centros de datos instalados fuera de China, especialmente en países del sudeste asiático.

La semana pasada, Washington anunció medidas para cerrar estas brechas y combatir tanto el contrabando como el mercado informal de estos componentes.

De acuerdo con el Financial Times, Nvidia habría solicitado a sus socios fabricantes detener las entregas de servidores a clientes de los cuatro países mencionados. Entre las compañías que podrían verse afectadas figuran Dell y Supermicro, dos empresas estadounidenses que incorporan los procesadores de Nvidia en equipos destinados a centros de datos.

Foto de referencia de chips con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Por ahora, no se conoce cuánto tiempo se mantendría la suspensión. El periódico también recogió las declaraciones de un ejecutivo de un proveedor de servicios en la nube, quien describió como un “caos absoluto” el panorama que enfrentan las empresas de la región ante las nuevas disposiciones. Las normas contemplan un período de 90 días para tramitar las licencias de exportación que ahora se exigen.

La noticia también aparece en medio de la controversia que ha rodeado a Nvidia por una investigación relacionada con la posible transferencia irregular de sus chips a China. El caso involucra a Megaspeed, una compañía con sede en Singapur, y a Alice Huang, una antigua directiva de esa empresa, quien estaría bajo sospecha de participar en estas operaciones. Además, algunos funcionarios estadounidenses han planteado posibles vínculos de espionaje con Pekín.

Logo de Nvidia, empresa de chips de IA. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El escándalo también tuvo repercusiones en la cúpula de Nvidia y puso bajo presión a su director ejecutivo, Jensen Huang, aunque posteriormente fue reincorporado tras las presiones del presidente Donald Trump, según la información citada.

El sudeste asiático se ha convertido en un punto estratégico para la industria tecnológica mundial. Las millonarias inversiones de empresas estadounidenses y chinas han impulsado la construcción de centros de datos en países de la región, particularmente en los alrededores de Singapur.

Este crecimiento ha aumentado la importancia de estos territorios en la infraestructura que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, los ha situado en el centro de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín.