Irán rechazó las acusaciones de Francia, que lo señaló de estar detrás de una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países europeos.

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El pronunciamiento de Teherán se produjo después de que las autoridades francesas atribuyeran los ataques a una unidad cibernética vinculada con los Guardianes de la Revolución y anunciaran acciones judiciales contra sus presuntos responsables.

Francia señala a una unidad iraní y Teherán rechaza las acusaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó el martes las acusaciones formuladas por el gobierno francés y las calificó de infundadas y unilaterales. En un comunicado, la institución afirmó que “rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y unilaterales del gobierno francés contra Irán en relación con supuestas actividades cibernéticas en Francia”, y añadió que “condena firmemente esta política manida que consiste en formular acusaciones contra la república islámica”.

El pronunciamiento llegó después de que Francia responsabilizara a los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán por el ataque contra los frigoríficos de supermercados franceses en octubre. El canciller Jean-Noël Barrot aseguró que se adoptarían sanciones “a nivel europeo”.

Empleados desechan alimentos que están en mal estado o que corren el riesgo de echarse a perder, arrojándolos a un contenedor grande en el exterior del supermercado. Foto: AFP

La fiscal de París, Laure Beaccuau, identificó como presunto responsable al grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC-CEC). La justicia francesa abrió una investigación contra el jefe del grupo, sus dos adjuntos y otras personas que pudieran ser identificadas, además de solicitar órdenes de detención internacional.

El ciberataque elevó la temperatura de los refrigeradores en varios países europeos

El incidente inicial se registró en octubre en Francia y obligó a cientos de supermercados a desechar alimentos que perdieron la refrigeración adecuada. Semanas después, a comienzos de noviembre, establecimientos de al menos nueve países europeos reportaron problemas similares: Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia.

Los ataques afectaron los sistemas de control remoto de las cámaras frigoríficas y los congeladores. Según explicó la fiscal Laure Beccuau, los investigadores identificaron un método que consistía en tomar el control de los equipos mediante interfaces web, iniciar ciclos de deshielo anómalos de duración ilimitada y desactivar las alertas de seguridad que debían activarse cuando la temperatura superara determinados niveles.

Laure Beccuau detalló que los equipos fueron controlados a distancia para alterar los ciclos de deshielo de los congeladores. Foto: Getty Images

Aunque varios establecimientos lograron restablecer sus sistemas, los incidentes encendieron las alertas sobre la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica que sostiene la cadena de suministro de alimentos en Europa.

*Con información de AFP.