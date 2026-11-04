Banco denunció millonario robo por ciberataque: el caso ocurrió seis días después del ataque histórico a Binance

El sector financiero vuelve a estar en el centro de la atención por los ataques informáticos contra entidades que administran grandes cantidades de dinero. Menos de una semana después del ciberataque contra Binance, que comprometió activos valorados en aproximadamente 6.300 millones de dólares, el banco francés Crédit Mutuel Arkéa denunció un robo que alcanzaría los 100 millones de euros, según una estimación provisional.

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La entidad informó el miércoles por la noche que fue víctima de un ataque informático en el que los delincuentes consiguieron acceder a una cuenta utilizada para realizar transferencias a otros bancos. El caso ya está en manos de las autoridades francesas, que abrieron una investigación para establecer cómo ocurrió el fraude y quiénes estarían detrás.

Fiscalía de París abrió una investigación por el robo millonario

La Fiscalía de París confirmó que inició una investigación formal después de recibir una denuncia presentada por Crédit Mutuel Arkéa. La entidad es filial del grupo francés de servicios financieros Crédit Mutuel y tiene presencia en Bretaña y otras zonas del oeste de Francia.

De acuerdo con las autoridades, la pesquisa se concentra en un presunto ataque contra un sistema automatizado de tratamiento de datos, que habría sido perpetrado por una organización criminal.

Crédit Mutuel Arkéa aseguró que logró controlar el ataque y que sus clientes no perdieron dinero. Foto: AFP

Por su parte, Arkéa aseguró que el incidente ya fue “controlado” y explicó que los delincuentes consiguieron ingresar a una cuenta bancaria destinada a realizar transferencias hacia otras entidades financieras.

El banco hizo énfasis en que el ataque no comprometió las cuentas de sus clientes, quienes no registraron pérdidas económicas por este hecho.

Los fondos robados fueron convertidos en criptomonedas

Uno de los aspectos que llamó la atención de la investigación es el destino del dinero sustraído. Según explicó la entidad financiera, los fondos fueron convertidos posteriormente en criptomonedas mediante plataformas especializadas.

Arkéa descartó que las transferencias se hubieran producido por equivocaciones de sus trabajadores y aseguró que se trató de “un ataque sofisticado procedente del exterior”.

Sin embargo, la institución no entregó detalles sobre el procedimiento utilizado por los responsables para acceder a sus sistemas ni identificó a los posibles autores del ataque.

El dinero sustraído terminó convertido en criptomonedas a través de plataformas especializadas. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty y gestoriaonline

El fraude había sido revelado a comienzos de semana por ZachXBT, un investigador independiente que se especializa en rastrear movimientos de dinero en la cadena de bloques (“blockchain”), tecnología que permite registrar y verificar transacciones con criptomonedas.

El analista, que trabaja de manera anónima, aseguró que los recursos sustraídos fueron distribuidos a través de múltiples cuentas abiertas en plataformas de intercambio de criptomonedas.

Crédit Mutuel Arkéa se pronunció sobre el monto comprometido

Aunque el banco calculó inicialmente el robo en unos 100 millones de euros, el diario francés Le Télégramme publicó una cifra de 133 millones de dólares en pérdidas.

Arkéa no confirmó exactamente ese monto, aunque reconoció que los fondos comprometidos se encuentran en ese orden de magnitud. También aclaró que la cifra definitiva todavía está bajo evaluación.

“El importe afectado por el ataque, que todavía está siendo evaluado, no es de tal magnitud como para poner en riesgo la salud financiera y la solidez del grupo”, agregó la entidad en su comunicado.

Como referencia de su situación económica, el banco registró un beneficio neto de 230 millones de euros durante el primer semestre del año.

El caso se conoce pocos días después del ataque contra Binance, uno de los mayores incidentes recientes en el sector de las criptomonedas. Aunque los dos episodios tienen características diferentes, ambos ponen de nuevo la atención sobre los riesgos de seguridad informática que enfrentan las organizaciones financieras y el movimiento de grandes cantidades de dinero a través de plataformas digitales.

*Con información de AFP.