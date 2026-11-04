La fabricación de algunos componentes utilizados en los cartuchos de Nintendo enfrenta un cambio que podría impulsar las compras digitales. Un analista de la industria explicó qué está pasando con uno de los principales proveedores de la compañía y por qué los jugadores podrían notar sus efectos.

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Un fabricante dejará progresivamente el negocio de los cartuchos

Macronix, empresa taiwanesa dedicada a la fabricación de chips de memoria, reducirá progresivamente su participación en el negocio de las memorias ROM, utilizadas para almacenar información en las tarjetas físicas de videojuegos para las consolas Switch 1 y 2. La decisión fue dada a conocer por el analista David Gibson, quien compartió detalles del anuncio a través de su cuenta de X.

“Macronix, que fabrica los chips ROM en las tarjetas de memoria de juegos de Switch 1 y Switch 2, está eliminando gradualmente ese negocio. No habrá nuevos productos ROM, y el tercer trimestre es el último en el que reporta las ventas de ROM por separado”, explicó Gibson.

Macronix reducirá su participación en la fabricación de componentes utilizados en los cartuchos de Nintendo. Foto: Getty Images

El analista también expuso la reducción que ha tenido esta actividad dentro de la compañía. Según sus datos, las memorias ROM representaron apenas el 5 % de ventas de Macronix durante el tercer trimestre, frente al 26 % registrado en el mismo periodo del año anterior.

La empresa está orientando sus recursos hacia otros componentes utilizados en dispositivos electrónicos y centros de datos. Gibson señaló que ninguna parte de los 37.800 millones de dólares taiwaneses previstos para nuevas inversiones se destinará a las memorias ROM.

¿Qué pasará con los videojuegos físicos de Nintendo?

El anuncio no significa que los cartuchos de Nintendo Switch y Switch 2 vayan a desaparecer por completo. De hecho, Gibson aclaró que otros fabricantes participan en la producción de esas tarjetas y que pueden continuar abasteciendo el mercado.

“Macronix no es el único fabricante de tarjetas de memoria para juegos de Nintendo, por lo que las tarjetas físicas probablemente continuarán por algún tiempo”, indicó el analista.

La existencia de otros proveedores permitiría mantener la fabricación de tarjetas para las consolas de Nintendo. Foto: Europa Press

Sin embargo, su pronóstico apunta a un crecimiento progresivo de las compras digitales.

En ese escenario, podrían aumentar los lanzamientos exclusivamente en ese formato y las llamadas Game-Key Cards de Switch 2, tarjetas que se introducen en la consola para descargar el videojuego en lugar de almacenar el contenido completo.

Las compras digitales ganan participación

Las cifras de Nintendo también muestran un avance de esta modalidad. Según Gibson, las ventas digitales representaron el 61,5 % del software comercializado por la compañía entre abril y junio, frente al 59,3 % del mismo periodo del año anterior.

“El digital está creciendo lentamente”, resumió el analista, quien recordó que la proporción puede variar dependiendo de los grandes lanzamientos físicos y que durante el último año se ubicó entre el 46,1 % y el 67,2 %.

El panorama recuerda lo que ocurre con PlayStation, que dejará de producir discos físicos para sus videojuegos a partir de enero de 2028. Aunque Nintendo no ha anunciado una decisión similar, los cambios en su cadena de suministro abren interrogantes sobre las opciones que tendrán los consumidores para adquirir y conservar sus juegos.