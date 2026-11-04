La nueva tecnología que permite rastrear animales salvajes sin capturarlos ni ponerlos en riesgo

Un nuevo método desarrollado por la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU) permite colocar collares GPS de manera autónoma a animales terrestres que viven en libertad, sin necesidad de capturarlos.

Publicado en la revista BioScience, el estudio de prueba de concepto presenta la telemetría sin captura (CFT, por sus siglas en inglés), una técnica que permite instalar dispositivos de rastreo en animales silvestres cuando estos interactúan con unidades de despliegue con cebo ubicadas en su hábitat natural.

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La telemetría tradicional de la fauna silvestre requiere la captura física de los animales, un procedimiento que puede resultar invasivo, complejo y costoso. Además, someterlos a este proceso puede generarles altos niveles de estrés y aumentar el riesgo de lesiones e incluso de muerte, tanto para los ejemplares como, en determinadas circunstancias, para las personas involucradas.

Debido a que la captura representa una de las etapas más complejas y riesgosas de los proyectos de telemetría de fauna silvestre, los estudios tradicionales suelen limitar el seguimiento a un número reducido de ejemplares. Asimismo, en muchos casos, el diseño de las investigaciones debe ajustarse para optimizar la duración de la batería de los collares GPS.

“Al permitir que los animales se coloquen ellos mismos dispositivos de seguimiento, podemos mejorar el bienestar animal y, al mismo tiempo, eliminar una fuente potencialmente importante de sesgo en la investigación de la vida silvestre”, señaló el profesor y autor del estudio, Richard Bischof de la NMBU.

La telemetría de fauna silvestre busca estudiar el comportamiento natural de los animales en su hábitat. Sin embargo, los procesos de captura e inmovilización pueden alterar involuntariamente su conducta, fisiología y condición física, lo que podría afectar los resultados del seguimiento.

Jaguar, Panthera onca, macho (George), escondido o acechando a lo largo del río, Matto Grosso, Pantanal Norte, Brasil, América del Sur Foto: Getty Images

Este novedoso método, que no requiere captura, abre la puerta a lo que Bischof denomina una ‘telemetría más precisa’: colocar collares a más animales de forma menos invasiva y realizar un seguimiento de cada uno durante un período más corto. A esto añade que este método: “Puede proporcionar una mejor cobertura de la población y datos más detallados, al tiempo que reduce las alteraciones en el comportamiento natural de los animales”.

La telemetría sin captura utiliza sistemas de despliegue autónomos específicos para cada especie que permiten a los animales salvajes colocarse collares al interactuar con dispositivos con cebo en su hábitat. En ensayos realizados en Noruega, el profesor Bischof demostró la viabilidad de sistemas adaptados tanto a ungulados (ciervos rojos, Cervus elaphus) como a carnívoros (zorros rojos, Vulpes vulpes). Los ensayos de campo con ciervos se llevaron a cabo en el Centro Noruego del Ciervo (Norsk hjortesenter), un centro nacional de competencia para ciervos y otros ungulados salvajes en Noruega.

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Para garantizar el bienestar animal, el diseño incorpora características de seguridad integradas. Los collares se ajustan automáticamente al tamaño del cuello del animal. Además, están diseñados para desprenderse después de unas semanas o un par de meses y cuentan con puntos débiles que permiten separarlos en caso de incomodidad o enredo.

Bischof y sus colaboradores de Europa y Estados Unidos están trabajando para desarrollar y probar aún más la telemetría sin captura, comparando sus efectos en el comportamiento con los de la telemetría tradicional basada en la captura y explorando su uso potencial para la instrumentación sin captura de otras especies.

*Con información de Europa Press.