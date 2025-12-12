Durante años se ha tenido la creencia que dormir un poco más tras una “mala noche”, ayuda a reparar el cansancio acumulado.

Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de Harvard Health, el sueño no funciona como un banco de horas y lo perdido no puede recuperarse.

Los expertos señalan que la solución está en restaurar el ritmo circadiano, un mecanismo interno que regula los ciclos de vigilia y descanso y que puede desajustarse con facilidad por el ritmo de vida actual.

El reloj biológico, la pieza central del descanso

Los especialistas coinciden en que el insomnio no se combate sumando horas al azar, sino reordenando el sistema que controla cuándo el cuerpo debe estar despierto y cuándo debe prepararse para dormir.

El artículo de Harvard Health detalla que factores como la exposición a la luz natural, la temperatura ambiental, los horarios irregulares, el estrés y el uso excesivo de pantallas pueden afectar esa sincronía y fragmentar el sueño profundo.

Las investigaciones citadas explican que el ciclo circadiano actúa como un metrónomo y si pierde el ritmo, la arquitectura del sueño se desestabiliza y aparecen despertares frecuentes, dificultad para conciliar el sueño y una sensación de fatiga persistente.

Para Harvard, el primer paso para corregirlo empieza cada mañana, no cada noche.

Un dormitorio oscuro, fresco y silencioso es uno de los pilares que Harvard recomienda para restaurar el ritmo natural del sueño. | Foto: Captura de portal web: Harvard Health Publishing

La estrategia de Harvard: luz natural, constancia y rutinas que reprograman el cuerpo

Las recomendaciones de Harvard Health, apuntan a técnicas que buscan enviar señales claras al organismo para retomar la cadencia natural del sueño.

Una de las más importantes es exponerse a la luz solar durante los primeros minutos del día, ya que la iluminación matutina es un sincronizador poderoso del reloj interno.

Evitar revisar el teléfono apenas despertar, hacer respiraciones profundas o realizar una breve meditación ayuda a preparar el sistema nervioso y a reducir la tensión acumulada.

La constancia es otro pilar fundamental: acostarse y levantarse siempre a la misma hora, incluso los fines de semana, fortalece la estabilidad del ritmo circadiano.

Harvard también subraya la importancia de crear un dormitorio que funcione como un refugio sensorial, con un espacio fresco, oscuro, silencioso y libre de pantallas. La institución recomienda limitar la luz azul al menos una hora antes de dormir, ya que interfiere con la producción de melatonina, la hormona que indica al cuerpo que es momento de descansar.

Además del entorno, Harvard sugiere que quienes padecen insomnio utilicen la cama solo para dormir.

Si la persona permanece despierta durante largos periodos sobre el colchón, el cerebro termina asociándolo con la vigilia y no con el descanso.

Acostarse únicamente cuando se tenga sueño y levantarse si el cuerpo no logra dormirse en pocos minutos ayuda a reconstruir esa asociación.

Modificar conductas previas a la noche también hace la diferencia. Evitar cenas pesadas, reducir el consumo de cafeína o alcohol y alejar las preocupaciones laborales de la rutina nocturna facilita una transición más suave hacia el descanso.

Actividades como la lectura ligera, la música relajante o ejercicios suaves de respiración pueden disminuir la hiperalerta, un obstáculo frecuente en personas con insomnio.