Los gatos son animales de compañía que se caracterizan por tener largos periodos de sueño, a tal punto que muchos de ellos pasan la mayor parte del día durmiendo o descansando.

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De acuerdo con los expertos, el tiempo que un gato dedica al descanso puede variar según diferentes factores, entre ellos su edad, el ambiente en el que vive o incluso la temporada del año.

Además, estos animales tienen hábitos nocturnos, por lo que suelen mostrarse más activos durante la noche, mientras sus dueños descansan, precisa el portal especializado Tienda Animal. Se dice que la cantidad de sueño está estrechamente relacionada con el nivel de actividad y estimulación que tenga el animal. En otras palabras, si un gato se aburre o tiene pocos estímulos en su entorno, es más probable que pase más tiempo dormido.

Según la etóloga felina Marta Sarasúa, un felino adulto puede pasar entre 12 y 16 horas diarias durmiendo, y en el caso de los gaticos menores de tres meses o los mayores de 13 a 14 años, las horas de descanso diario pueden aumentar hasta las 20.

Los gatos bebés duermen más tiempo que los adultos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el portal Experto Animal, la especialista asegura que esto no significa que la mascota pase más de la mitad del día sumido en un sueño profundo, pues durante gran parte de este tiempo, mantiene un nivel de sueño ligero, lo que significa que se puede despertar muy fácilmente ante cualquier ruido o estímulo de cierta intensidad.

¿Por qué duermen tanto?

Para los expertos, es normal que los gatos duerman tanto y no es solo por sueño. Uno de los motivos es por su instinto cazador, pues si bien los gatos domésticos no acostumbran salir a cazar, este comportamiento es innato y realizar actividades como el acecho, la persecución y la presa forma parte de su instinto.

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Así las cosas, como la conducta de caza requiere un gasto de energía muy importante para un gato, el animal está “programado” para pasar gran parte del día durmiendo y recargando las pilas ante una posible cacería. A esto se suma que, además, de energía para cazar, también puede requerir para huir de posibles depredadores.

Una razón más es la influencia del entorno y el clima, así como la época del año y la temperatura, pues tienen a dormir más cuando hace mucho frío o demasiado calor.

Los gatos pasan la mayor parte del día durmiendo.

La experta explica que las largas horas de sueño también tienen que ver con la personalidad del animal y en cualquier caso la recomendación es adecuarle un lugar cómodo donde pueda descansar y respetar sus horas de sueño para garantizar su bienestar, tanto físico como psicológico, así como su adecuado desarrollo inmunológico, especialmente en el caso de los gatos pequeños.

¿Cuándo preocuparse?

Si el michi duerme largas horas y pasa la mayor parte del día escondido o apático a realizar cualquier actividad física, es momento de revisar lo que puede estar sucediendo y por ello es importante llevarlo al veterinario.

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De acuerdo con la experta, un gato que muestra una conducta excesivamente letárgica y no quiere moverse, jugar o comer, es probable que lleve un tiempo enfermo. Por norma general, los felinos son expertos en ocultar los síntomas una posible dolencia o patología y solo cuando se encuentran realmente mal comienzan a comportarse de manera extraña y a aislarse.