La estación de gasolina que se convirtió en refugio para perros callejeros: los rescataron y les construyeron casas

Recientemente, una estación de gasolina para varios perros que antes deambulaban sin rumbo por las calles de Brasil se convirtió en algo mucho más especial, en su hogar.

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La historia de Posto Irmão da Estrada se hizo viral en redes sociales y emocionó a miles de personas en todo el mundo.

La estación, ubicada sobre la carretera BR-101, kilómetro 130, en Balneario Camboriú, Santa Catarina, decidió adoptar a los animales que rondaban por la zona y construirles casas para darles alimento, seguridad y un lugar digno donde descansar.

Los perros empezaron a llegar poco a poco a la estación de servicio, y allí inicialmente recibían agua y comida.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los trabajadores decidieron integrarlos definitivamente al lugar y convertir el espacio en un hogar seguro para ellos.

Lo que llamó la atención de la gente en internet fueron los videos que la propia empresa publicó en su cuenta de Instagram.

Las imágenes muestran a los animales descansando dentro de refugios hechos especialmente para ellos y diseñados para protegerlos de la lluvia, el frío y las temperaturas altas.

Estas casas tienen todo el cuidado del detalle, pues están pensadas para que cada perro tuviera su propio rincón.

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El mensaje que la empresa compartió junto a las publicaciones lo dice todo:

“En medio de la rutina de la estación de servicio, descubrimos que el verdadero combustible es el amor. Ellos llegaron para hacer parte de nuestra historia y nosotros los acogimos para adoptar, cuidar y proteger. Aquí nunca les ha faltado cariño, comida ni un lugar seguro para descansar”, se lee.

Actualmente, los perros hacen parte de la vida cotidiana del establecimiento y se han convertido en los seres más queridos por quienes pasan por el lugar.

Trabajadores y conductores que se detienen a cargar gasolina terminan recibiendo también una dosis de alegría perruna.

La iniciativa conquistó a muchas personas en redes sociales, quienes consideran que este tipo de acciones ayuda a promover la empatía hacia los animales en condición de calle y demuestra cómo pequeños cambios pueden transformar la vida de perros que no tienen hogar.

La empresa cerró sus publicaciones con una frase que se quedó resonando entre quienes la leyeron: “Porque al final, no fuimos solo nosotros quienes los adoptamos, fueron ellos quienes adoptaron nuestros corazones”.