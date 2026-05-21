Los perros son animales que cada vez ganan más espacio en los hogares y es un hecho que cada persona tiene sus propias preferencias sobre cómo compartir su vida con su amigo peludo.

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En cuanto a los hábitos de descanso, algunos disfrutan durmiendo junto a su mascota, mientras que para otros esta no es una buena opción. Sea cual sea la decisión es importante tener claro que el lugar para que la mascota duerma tiene mucho que ver con el clima.

Por ejemplo, hay que prestar atención especial en los días fríos, pues es clave que los caninos tengan un espacio indicado en el que, además de estar cómodos, no se expongan a las bajas temperaturas que pueden incidir de forma negativa en su salud. En torno a esto, tanto veterinarios como expertos en cuidado animal coinciden en que ni el exterior, ni la habitación, ni la cama de sus dueños son las opciones ideales.

Los perros no deben dormir fuera de la casa en época de invierno. Foto: Getty Images

Según el portal especializado Tienda Animal, lo más recomendable es que los perros duerman dentro del hogar o en un espacio cubierto y protegido, alejado de las corrientes de aire. Esto ayuda a minimizar la exposición al frío y proporciona un entorno más estable, favoreciendo que mantengan su temperatura corporal adecuada.

También conviene incorporar mantas para aumentar la sensación de abrigo, tanto si el perro duerme en el piso como si descansa sobre un sillón.

Si la decisión es dejarlos fuera de la casa, es clave que tenga un refugio adecuado. “Una caseta bien preparada puede protegerlo del frío, pero tiene que ser aislada para que mantenga el calor dentro. Se debe colocar en un lugar seco y resguardado del viento. Dentro, ponle una cama o manta gruesa para que esté calentito", precisa la mencionada fuente.

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Señales de que el perro tiene frío

De acuerdo con los expertos, una de las señales más frecuentes de que un perro tiene frío son los temblores, una respuesta natural del cuerpo para generar calor. No obstante, este no es el único signo a considerar.

Los especialistas del sitio web Experto Animal indican que un canino también puede estar experimentando bajas temperaturas si se observa que su respiración se vuelve más lenta, muestra menos energía para moverse, duerme más horas de lo habitual o presenta rigidez en el cuerpo.

Con los perros debe tenerse ciertos cuidado en época de invierno. Foto: Getty Images

Es importante tener presente, además, que hay razas que son más sensibles al frío, especialmente los perros sin pelo o con pelaje corto, ya que cuentan con menos protección frente a los cambios de temperatura.

Los expertos indican que algunos de los sitios donde estos animales de compañía no deben dormir si hace mucho frío son los siguientes:

Patios descubiertos.

Balcones con viento.

Pisos fríos o húmedos.

Lavaderos y garages sin aislamiento.

Lugares con corrientes de aire.

Ambientes con humedad constante.