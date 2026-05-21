¿Se dañó la batería de su carro? Esta es la solución rápida y sencilla

Los daños en la batería son uno de los problemas más graves entre los conductores de carros. Este inconveniente puede aparecer en cualquier momento y se manifiesta con dificultad para encender el vehículo y un motor que suena antes de apagarse.

Testigo EPC en el tablero: ¿Qué significa que se encienda y por qué debe alertarse?

Kia indicó que existe una cantidad de razones por las que se agota la batería de un carro. Una de las más comunes es dejar las luces interiores y la radio prendidas cuando el carro no está transitando.

Otra causa es mantener el aire acondicionado encendido o dejar el vehículo inactivo por un largo periodo de tiempo. La batería también se ve afectada por bajas temperaturas, poco mantenimiento o fallas en el puente de diodos o regulador de voltaje en el alternador.

Pasar energía a la batería con cables puede solucionar el problema de un carro que no arranca. Foto: Getty Images

¿Qué hacer si se descarga?

Kia señaló que cuando se descarga la batería, el primer paso debería ser encenderla con la ayuda de alguien. Este consejo es uno de los más comunes y se realiza con cables de interconexión y otro vehículo.

Para ello, se deben llevar siempre cables en la maletera, estacionarse en un lugar seguro y tener cuidado de no obstruir el tráfico. Una vez vaya a conectar los vehículos, deben estar a una distancia no mayor a 45 centímetros. Ambos tienen que estar en neutro y con los frenos de mano activos.

¿Sale humo blanco del escape de su carro? Esto significa según expertos

Primero se abren los capós y se ubica la batería. El cable rojo debe ser conectado al terminal positivo (+) de la batería buena y del otro extremo a la descargada.

Lo segundo es conectar el cable negro al terminal negativo (-) de la batería que aún funciona. Ese extremo sobrante no es conectado al otro carro, sino a un componente de metal.

En este punto, es necesario arrancar el motor del vehículo operativo y dejarlo funcionar durante unos minutos. Ya para este momento, se puede intentar arrancar el carro con la batería averiada.

Al quitar los cables del puente, hay que tener cuidado con empezar por las pinzas negras y no dejar que se toquen entre sí. En caso de que no haya otro conductor disponible para ayudar, se puede usar un cargador de baterías de auto portátil.