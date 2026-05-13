El truco mecánico para que la batería del carro eléctrico dure el doble en Bogotá

Los carros eléctricos traen una batería diferente a los de combustible. Esta suele utilizar tecnología litio-hierro-fosfato, lo que garantiza su seguridad y le proporciona una larga vida útil.

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La empresa Gac Motor explica que estas baterías se miden por la cantidad de veces que son cargadas. En total, la mayoría está diseñada para durar 3.000 a 5.000 ciclos completos de carga, lo que se traduce en una duración estimada de 15 años o más de 300.000-500.000 km.

Sin embargo, debido a la duración de los carros eléctricos, muchas personas quieren estirar la vida útil de sus baterías para que llegue hasta los 20 años. Geotab, una empresa canadiense de gestión de flotas, realizó un estudio para conocer cómo alargar la longevidad de la batería.

La compañía encontró que la degradación anual de la batería de un carro eléctrico es de 1,8 %. Al momento de realizar un estudio similar en 2019, la cifra era del 2,3 % anual. Además, descubrieron que las baterías de vehículos eléctricos raramente fallan, con problemas mecánicos apareciendo en menos del 0,5 %.

A pesar de ello, las baterías pueden descomponerse por distintos factores que también afectan su durabilidad.

La recomendación es mantener la carga entre el 20 % y el 80 %. Foto: Getty Images

La importancia de la temperatura

Una de las recomendaciones de Geotab es evitar las temperaturas extremas. La exposición del carro a condiciones térmicas mayores a 27 grados ayuda a que la batería se degrade más rápido.

En el caso de Bogotá, es importante seguir el consejo de guardar el vehículo en un garaje cerrado para protegerlo de cambios bruscos de temperatura. Otro truco es reducir las cargas rápidas al mínimo debido a que dañan la batería a largo plazo.

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Geotab también señaló que mantener la carga de la batería entre el 20 % y el 80 % ayuda a cuidar el vehículo y no lo estresa. En casos especiales, como viajes largos, se puede usar un mayor porcentaje.

El uso frecuente del carro no afecta la degradación de la batería y su buena utilización, con cargas lentas frecuentes, ayuda a cuidar su salud. La inactividad del automóvil por mucho tiempo puede reducir la vida útil de la batería.