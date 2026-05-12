El mundo del mercado automotriz ha tenido un gran impacto en Colombia, especialmente hacia el ámbito de compra de vehículos eléctricos, que ha generado que más usuarios y dueños de automóviles se interesen más por estos modelos.

¿Su carro eléctrico se siente distinto? Las 4 señales de alerta que nunca debe ignorar

El hecho de ser una opción más sostenible y ecológica en comparación con las opciones tradicionales que se han visto durante varios años, los carros eléctricos también ofrecen opciones económicas que se facilitan a los bolsillos de los consumidores, además de permitir ser utilizados varios días seguidos sin preocuparse por el pico y placa de la ciudad en la que se encuentre el dueño.

No obstante, si bien estos carros presentan varios beneficios al conductor, es también la responsabilidad de este mismo revisar varios aspectos que son importantes al momento de firmar los papeles necesarios para poder rodar el vehículo en las calles.

Los factores a tener en cuenta antes de adquirir un carro eléctrico

Varios expertos y asesores de seguros explican que muchas veces los ciudadanos no prestan atención a toda la información que es compartida en su contrato al momento de comprar un vehículo eléctrico. El no revisar detalladamente estos documentos puede traer al consumidor riesgos clave que podrían perjudicar a futuro el estado del carro.

Dentro de los ejemplos más destacados que se pueden presentar, se relaciona el tema de la batería del automóvil. Este elemento, que es el sistema de energía que permite manejar el carro, puede ser el factor principal de algún incidente en el vehículo, por lo que, en caso de que se presenten estos hechos, se recomienda que los ciudadanos conozcan qué coberturas reciben sus automóviles durante estos casos.

Revisar detalladamente el contrato de un vehículo prepara al usuario ante futuros casos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, es viable conocer la durabilidad de estos. Aunque el tiempo que perduran estas baterías presenta un rango de largo alcance, bien es cierto que eso llega a variar dependiendo del tipo de uso del conductor, ya que este puede realizar maniobras o acciones que requerían mayor energía para funcionar en óptimas condiciones.

Otro caso a tener en cuenta al momento de adquirir un vehículo es la autonomía de estos, es decir, la cantidad de kilómetros que pueden recorrer antes de detenerse para recargar la batería. Aunque Colombia cada vez está ofreciendo mayor interés e incremento en la adquisición de carros eléctricos, bien es cierto que no todas las zonas del país ofrecen las infraestructuras o espacios disponibles para acompañar en el proceso de cuidado que requiera el carro.

En cuanto a más coberturas que tienen los vehículos, estos pueden variar teniendo en cuenta varios aspectos; estos pueden ser la ciudad en donde se firma el contrato, los talleres y repuestos que están capacitados para atender al carro, el desarrollo del mercado automotriz no solo en Colombia, sino en el mundo, e incluso la edad que tenga el dueño.

Es por estos detalles que varios expertos le recomiendan a los ciudadanos revisar estos elementos, para que sepan con seguridad cuáles son los beneficios que pueden recibir por parte de las marcas a las que les están comprando sus vehículos y evitar algún incidente que termine afectando al conductor económicamente.