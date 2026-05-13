¿Por qué no arranca una moto que tiene gasolina? Estas son las razones más comunes

En algunas ocasiones, las motocicletas no arrancan a pesar de tener gasolina en el tanque y chispa en el motor. El encendido depende de varios factores que trabajan juntos para que prenda el vehículo.

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La marca colombiana de motos Auteco señaló que para que un motor arranque debe tener cuatro elementos: aire, combustible, compresión y chispa en el momento adecuado.

El oxígeno es necesario para la combustión junto a la presión interna y la chispa. Una falla en cualquiera de estos cuatro factores evita que la moto arranque de manera correcta.

Una de las causas más comunes es la bujía en mal estado o una chispa débil. La bujía se encarga de producir la chispa que activa la combustión de aire y gasolina. En caso de estar mojada, sucia o desfasada, la chispa será débil y no producirá la mezcla adecuada.

Para confirmar que la falla se debe a este problema, Auteco recomienda revisar la motocicleta. Si el vehículo arranca y se queda en el intento, hay un fuerte olor a gasolina y hace explosiones por el escape, seguramente se trata de una falla en la bujía.

Otro motivo común es el carburador sucio o mal calibrado. Este dispositivo mezcla el aire y la gasolina antes de entrar al motor. Si esa mezcla no se produce correctamente, la moto no podrá arrancar.

Esta falla ocurre cuando hay suciedad en los conductos internos o la moto lleva tiempo inactiva y la gasolina se descompuso.

Problemas eléctricos y de batería pueden dificultar el arranque. Foto: Getty Images

Problemas en los filtros

Si el filtro de aire está demasiado sucio y obstruido, no entrará aire al sistema y la mezcla tendrá una mayor proporción de gasolina. Esto hace que el motor no arranque y se ahogue.

Por su parte, si el filtro de gasolina tiene suciedad, no pasará el líquido y ocurrirá lo mismo. Esto puede ocurrir por bloqueos en las mangueras ocasionados por quebraduras o residuos.

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Una bomba de gasolina defectuosa puede afectar el sistema y evitar que el motor reciba energía para encender. Otra causa común que impide el arranque de la moto son los problemas en la batería o el sistema eléctrico.

Esto causa fallas en la inyección electrónica, chispa muy débil y problemas en el CDI o la ECU por falta de voltaje. La baja compresión del motor también lleva a problemas de arranque por anillos del pistón desgastados o válvulas que dejan escapar la presión.