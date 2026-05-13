¿Cómo quitar los rayones del carro sin llevarlo al taller? Con este truco quedará como nuevo

La mayoría de propietarios de carros ha sufrido un rayón en la pintura alguna vez. Aunque muchos decidan llevarlo al taller, existen métodos rápidos y eficaces que permiten arreglarlo en casa.

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La empresa Repsol, especialista en petroquímica, explicó cómo quitar un arañazo en pocos minutos. Esto aplica desde los más pequeños hasta los más profundos.

Lo primero es contar con los productos necesarios. En el mercado existen distintas marcas que ofrecen reparadores o pintura en spray para este tipo de casos. Lo recomendado es utilizar un pulidor para rayones leves y superficiales.

También se puede utilizar un lápiz de retoque, diseñado para eliminar las rayaduras rápidamente y dejar el área como nueva. Con el spray se iguala la pintura de la carrocería en espacios grandes.

Si el área que debe ser reparada es de gran tamaño, es necesario usar cinta de enmascarar para evitar manchar otras partes del carro que no están dañadas. Antes de empezar el proceso, la zona debe estar limpia y seca para que la suciedad no dañe el trabajo.

Para arreglar el rayón, Repsol recomienda usar un paño de microfibra con el producto reparador y aplicarlo sobre la zona. Es importante frotar la superficie hasta que el arañazo desaparezca.

Para finalizar, se retira el exceso de la solución y se pule el área. El producto utilizado debe ser apto para todo tipo de pinturas, como metalizadas o acero inoxidable. La mayoría vienen en forma de cera y solo necesitan ser aplicados durante poco tiempo.

Los rayones en el carro se pueden eliminar en casa con los productos adecuados. Foto: Getty Images

¿Cómo reparar arañazos profundos?

Según Repsol, arreglar rayones profundos es posible con un poco más de esfuerzo. El método básico indicado por la compañía es lijar la zona dañada con una lija fina que suavice el arañazo y pueda nivelar la superficie.

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Si está mojada, será más fácil realizar movimientos circulares. Luego, se retira la suciedad con un trapo para revisar que haya desaparecido el rayón. Por último, con el spray de pintura y una esponja pulidora, se iguala el color de la carrocería.

Aunque el proceso es laborioso, se puede hacer en casa sin necesidad de llevar el vehículo donde un especialista. Por último, la compañía aconseja evitar los rayones estacionando en lugares amplios y protegiendo la pintura con cera o películas protectoras.