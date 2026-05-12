Marcas de carros que menos se devalúan en el mercado colombiano

Al comprar un carro nuevo, es común escuchar hablar de la devaluación de su precio. Los vehículos son bienes que pueden reducir su valor rápidamente. Así lo explicó la compañía Usados Renting Colombia, especializada en la compra y venta de carros usados en el país.

Estas son las marcas de carros que se convirtieron en el botín favorito de los ladrones en Bogotá este 2026

La empresa señaló que un carro puede perder hasta el 20% de su valor al salir del concesionario. Además, la depreciación anual de los primeros seis años de uso alcanza el 10%.

Es importante conocer los factores que influyen en la depreciación de los carros. Conocer estas recomendaciones de Usados Renting Colombia puede ayudar a tomar decisiones informadas y escoger con cuidado qué vehículo adquirir.

Uno de los factores más relevantes es el mantenimiento y cuidado por parte del propietario. A eso se le suma el kilometraje, modelo, gama, segmento, año de fabricación, historial de accidentes, asegurabilidad, consumo de gasolina, cilindraje, potencia del motor, repuestos y reconocimiento de la marca.

Un elemento a tener en cuenta es que los SUV se devalúan menos que los carros tipo sedanes. La empresa explicó que esto se debe a la demanda estable de SUVs en el mercado colombiano.

Estas son las 5 señales de que la suspensión de su carro podría estar averiada

Los menos devaluados

Usados Renting Colombia publicó su lista de los menos devaluados. Estos fueron escogidos según su valor, confiabilidad, demanda en el mercado y costos de mantenimiento.

El modelo Volvo XC40 es uno de los menos devaluados en Colombia. Foto: VOLVO

Las cifras fueron presentadas gracias a Kelly Blue Book, una empresa que se encarga de evaluar y valorar vehículos en el continente, y a la asociación AARP. Así quedó la lista: