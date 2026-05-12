Movilidad en Bogotá este martes 12 de mayo: segundo accidente fatal de la mañana genera caos en la Av. Suba

El día de hoy se presentó un siniestro vial entre un motociclista, un bus zonal y un camión que cobró la vida de una persona. El hecho causó cierres en la Av. Américas. Además, se registró alto flujo vehicular en el corredor de la Autonorte y también en la Autosur en el sector de la Sultana, en ambos sentidos de la vía.
En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 1, 2, 3, 4, 5. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.
Revise el estado de las vías en Bogotá:
08:28 a. m.: Accidente fatal en Barrios Unidos
Un siniestro fatal en la Av. Suba con calle 90, sentido norte-sur, dejó una persona fallecida. Las rutas alternas son la Av. Boyacá, Av. carrera 68 y la Autonorte.
[08:28 a.m.] #GestiónDelTráfico ⚫Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Barrios Unidos, Av. Suba con calle 90, sentido Norte - Sur.👮♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta y criminalística.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2026
🔄Rutas Alternas:
✅Av. Boyacá
✅Av. Carrera 68
✅Autonorte pic.twitter.com/d628paRxd6
07:44 a. m.: Finalizan labores de investigación
El equipo de criminalística terminó sus labores de investigación tras el accidente fatal. Se levanta el cierre preventivo en la Av. Américas con carrera 79F, sentido occidente-oriente.
[07:44 a.m.] #GestiónDelTráfico | ⚫️Finalizan labores de investigación y cierre preventivo en la Av. Américas con carrera 79F, sentido Occidente - Oriente. 🟢Se restablece la movilidad en el corredor vial.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2026
👮♂️Grupo Guía, Agentes Civiles agilizan el tráfico en el punto. https://t.co/3mX45q3cDc pic.twitter.com/p5Jeumd0Fg
07:40 a. m.: Accidente en Chapinero
Se registró un siniestro en Av. carrera 7 con calle 94, sentido sur-norte. El hecho causa congestión vehicular en el corredor.
[07:40 a. m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Chapinero, Av. carrera 7 con calle 94, sentido Sur - Norte. 🔴Se presenta congestión vehicular debido al siniestro.⚠️— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2026
👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto y realiza maniobras para retirar los vehículos. pic.twitter.com/DyEFlkAfKK
07:20 a. m.: Alto flujo vehicular en la Autonorte
Los puntos de alto flujo son:
- Sentido norte-sur, desde la calle 183 hasta la calle 209.
- Sentido sur-norte desde la calle 245 hasta la calle 215.
- Grupo Guía y agentes civiles agilizan el tráfico.
[07:20 a. m.] #GestiónDelTráfico |Se presenta 🟠Alto Flujo Vehicular en el corredor Autonorte🚩— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2026
➡️ Sentido Norte - Sur, desde la calle 183 hasta calle 209🟠
⬅️🟠Sentido Sur-Norte desde la calle 245 casta calle 215.
👮🏼♂️Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el Tráfico. pic.twitter.com/owbtBAtvJX
07:10 a. m.: Alto flujo vehicular en la Autosur
A esta hora se presenta congestión en el sector de la Sultana, ambos sentidos de la vía, Autosur - Av. NQS entre calle 8 Sur y Primero de Mayo.
[07:10 a. m.] #GestiónDelTráfico |Se presenta 🟠Alto Flujo Vehicular en el corredor Autosur🚩 en el sector de la Sultana, ambos sentidos de la vía🟠 Autosur - Av. NQS entre calle 8 Sur y Primero de Mayo 🟠👮🏼♂️Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el Tráfico. pic.twitter.com/z0YtGrYQ3q— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2026
06:10 a. m.: Accidente fatal en Kennedy
Un siniestro entre una motocicleta, un bus zonal y un camión dejó a una persona fallecida en la Av. Américas con Carrera 79F, sentido occidente-oriente. Las rutas alternas recomendadas son Av. Guayacanes, Av. Centenario, Av. Cali y Av. Boyacá.
[06:10a.m]#GestiónDelTráfico Continúa siniestro en vía por fatalidad entre motociclista y bus zonal y camión en la localidad de Kennedy, Av. Américas con Carrera 79F, sentido Occidente - Oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 12, 2026
🔄 Rutas Alternas:✅Av. Guayacanes✅Av. Centenario
✅Av. Cali✅Av. Boyacá https://t.co/OH5BEDvwvv pic.twitter.com/tqOPQ6TLc7