Movilidad en Bogotá este martes 12 de mayo: segundo accidente fatal de la mañana genera caos en la Av. Suba

El día de hoy se presentó un siniestro vial entre un motociclista, un bus zonal y un camión que cobró la vida de una persona. El hecho causó cierres en la Av. Américas. Además, se registró alto flujo vehicular en el corredor de la Autonorte y también en la Autosur en el sector de la Sultana, en ambos sentidos de la vía.

En cuanto a la medida del pico y placa, la restricción vehicular para carros particulares indica que hoy no pueden circular aquellos con placas que terminen en 1, 2, 3, 4, 5. La normativa rige de lunes a viernes entre las 06:00 a. m. y las 09:00 p. m.

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Revise el estado de las vías en Bogotá:

08:28 a. m.: Accidente fatal en Barrios Unidos

Un siniestro fatal en la Av. Suba con calle 90, sentido norte-sur, dejó una persona fallecida. Las rutas alternas son la Av. Boyacá, Av. carrera 68 y la Autonorte.

07:44 a. m.: Finalizan labores de investigación

El equipo de criminalística terminó sus labores de investigación tras el accidente fatal. Se levanta el cierre preventivo en la Av. Américas con carrera 79F, sentido occidente-oriente.

07:40 a. m.: Accidente en Chapinero

Se registró un siniestro en Av. carrera 7 con calle 94, sentido sur-norte. El hecho causa congestión vehicular en el corredor.

07:20 a. m.: Alto flujo vehicular en la Autonorte

Los puntos de alto flujo son:

Sentido norte-sur, desde la calle 183 hasta la calle 209.

Sentido sur-norte desde la calle 245 hasta la calle 215.

Grupo Guía y agentes civiles agilizan el tráfico.

07:10 a. m.: Alto flujo vehicular en la Autosur

A esta hora se presenta congestión en el sector de la Sultana, ambos sentidos de la vía, Autosur - Av. NQS entre calle 8 Sur y Primero de Mayo.

06:10 a. m.: Accidente fatal en Kennedy

Un siniestro entre una motocicleta, un bus zonal y un camión dejó a una persona fallecida en la Av. Américas con Carrera 79F, sentido occidente-oriente. Las rutas alternas recomendadas son Av. Guayacanes, Av. Centenario, Av. Cali y Av. Boyacá.