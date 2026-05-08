Cambiará la movilidad en Chía, Cajicá, Zipaquirá y La Calera: este es el plan de la Gobernación de Cundinamarca

Los habitantes de la Sabana en Cundinamarca tienen una estrecha relación con Bogotá y, aunque muchos prefieren vivir allí por la tranquilidad y lejanía del caos de la ciudad, los extensos trancones que tienen que sufrir día a día desgastan su calidad de vida.

Así se verá la autopista Norte tras la ampliación entre la 191 y la 245; alcalde Galán reveló detalles de la obra

Por esto, la Gobernación de Cundinamarca entregó una hoja de ruta de movilidad para los próximos años en el departamento. Revelaron los cambios y qué se viene en Chía, Cajicá, Zipaquirá y La Calera para mejorar la congestión vial.

En un acto simbólico, la Gobernación entregó los Planes de Movilidad Sostenible y Segura que tiene para los próximos 12 años en estos municipios como parte de una visión integral de desarrollo territorial.

El proyecto estuvo liderado por Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

El plan busca responder al crecimiento acelerado de la Sabana Centro, una región que enfrenta cada vez más congestión vehicular, aumento poblacional y presión sobre las vías de conexión con Bogotá.

Con el fin de beneficiar a más de 434.000 habitantes, la Gobernación reveló que se invirtieron $3.350 millones en la estructuración técnica de estos planes, desarrollados junto con Findeter.

Si bien el RegioTram del Norte es el proyecto más prometedor de la región, no es el único a tener en cuenta. La Gobernación destacó el cable aéreo de La Calera, con el que buscan mejorar la conectividad entre este municipio y Bogotá.

La Gobernación busca que los municipios puedan conectarse de forma más eficiente con Bogotá y reducir la dependencia del carro particular.

Proyectos priorizados por municipio

En Chía, se priorizó:

Nodo intermodal La Caro

Adecuación de la Avenida Pradilla

Red de alimentación ferroviaria

Proyección de la vía San Jacinto.

Además, la Alcaldía del municipio confirmó que se avanzará en estudios para integrar buses urbanos y bicicletas con la futura estación del RegioTram en La Caro.

En Zipaquirá, el plan del municipio de la mina de sal contempla:

Interfaz intermodal

Cruces seguros de alta visibilidad

Corredor activo “Domo Salino”

Ejes de primera y última milla.

La idea es mejorar el acceso al transporte y fortalecer la movilidad peatonal y turística alrededor de sectores clave de la ciudad.

En Cajicá, las iniciativas incluyen:

Nodos intermodales

Ciclorrutas regionales

Mejoramiento de conexiones viales

Entornos seguros para peatones y ciclistas.

El municipio busca reorganizar el tránsito y prepararse para el impacto del crecimiento urbano en la sabana.

Y en La Calera:

Subterminal urbano de intercambio regional

Adecuación de accesos rurales

Red de movilidad activa

Señalización y pacificación del tránsito

Entornos escolares seguros.

La Gobernación también contempla fortalecer corredores biciturísticos y mejorar la conectividad entre zonas rurales y urbanas.