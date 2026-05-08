Durante el segundo fin de semana de mayo, la capital se engalana para darle a las madres una celebración de alta calidad, con actividades familiares, conciertos, ferias de emprendimiento y eventos gastronómicos que buscan atraer visitantes en distintas zonas de la ciudad.

El Día de la Madre y los restaurantes: así se mueve la industria gastronómica en esta fecha

Las autoridades distritales y el sector privado han venido impulsando diferentes iniciativas para fortalecer el comercio local durante esta celebración. En paralelo, ferias de emprendimiento y mercados temporales han ganado protagonismo como una alternativa para promover productos hechos por pequeños empresarios y artesanos bogotanos.

En ese contexto, la estrategia “Hecho en Bogotá” realizará una feria especial por el Día de la Madre este sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026 en la plazoleta Carulla de la calle 85. Según informó el Distrito, el espacio reunirá productos como chocolates, artesanías, anchetas, ropa, flores y otros artículos elaborados por emprendedores locales.

Múltiples actividades les regalarán una sonrisa a las madres capitalinas. Foto: Getty Images (FG Trade Latin) / Cortesía: Alcaldía de Bogotá (API) / Montaje: Semana

La iniciativa hace parte de la estrategia de fortalecimiento económico impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, enfocada en apoyar negocios locales y visibilizar emprendimientos de la ciudad. Según la publicación oficial, el objetivo es que los ciudadanos puedan encontrar regalos para esta fecha “con el sello de los emprendedores locales ‘Hecho en Bogotá’”.

La feria se desarrollará en uno de los corredores comerciales más concurridos del norte de Bogotá durante el fin de semana del Día de la Madre, fecha que tradicionalmente representa un incremento en las ventas de restaurantes, floristerías, centros comerciales y pequeños negocios.

¿Qué hacer el Día de la Madre en Bogotá? Planes para celebrar del domingo 10 de mayo

Además de la feria “Hecho en Bogotá”, la ciudad contará con otras actividades culturales y comerciales relacionadas con esta celebración. Entre ellas aparece la feria EVA Spring, programada entre el 7 y el 10 de mayo en el Parque de la 93 y la Esquina 94. Según la agenda oficial, el evento incluirá categorías de moda, joyería, gastronomía, bienestar y diseño.

La programación cultural también contempla conciertos y homenajes musicales. Uno de ellos será el “Homenaje Sinfónico a las Madres”, organizado en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con música de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel interpretada junto a la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital. El evento está previsto para el 9 de mayo.

Todas estas actividades pueden venir después de un desayuno a la cama o un buen ramo de flores. Foto: Getty Images/Image Source

De igual manera, el Teatro Cafam tendrá presentaciones especiales de “Clásicas del Amor” durante el 9 y 10 de mayo, con tributos a voces femeninas reconocidas de la música romántica.

Las autoridades distritales también promovieron espacios al aire libre y actividades gratuitas como alternativa para compartir en familia durante esta fecha. Entre los lugares destacados aparecen el Parque Simón Bolívar, el Parque El Tunal y el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, escenarios sugeridos para reuniones familiares y actividades recreativas.