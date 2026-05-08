El Día de la Madre y de los restaurantes. Así se mueve la industria gastronómica en esta fecha

El Día de la Madre no solo llena restaurantes, también salva cajas. Ese domingo, millones de familias colombianas salen a almorzar, reservan con días de anticipación, llenan restaurantes y convierten una celebración familiar en uno de los motores económicos más fuertes del año para el sector gastronómico.

Lo que para muchos es simplemente una comida especial con mamá, para miles de negocios representa algo mucho más profundo: la posibilidad de recuperar ventas, sostener operaciones y, en algunos casos, literalmente “salvar” el semestre.

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En Colombia, pocas fechas tienen un impacto tan fuerte sobre restaurantes, hoteles y establecimientos gastronómicos como esta celebración. El fenómeno no se explica únicamente por el alto flujo de personas, sino por la forma en que cambia el comportamiento del consumidor: familias completas, tickets promedio más altos, permanencias más largas y una disposición mayor al gasto.

Pero detrás de las mesas llenas, también hay otra realidad. Según el propio sector, 2026 no ha sido un año fácil para la gastronomía. “Muchos restaurantes dicen: ‘Necesito salvar el año, voy mal, algo tengo que hacer para el Día de la Madre’”, aseguró en conversación con SEMANA Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de Gastronomía (ACOGA).

La frase resume buena parte del ambiente que vive hoy el sector.

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Un respiro para un año lento

De acuerdo con ACOGA, el arranque de 2026 ha tenido una dinámica débil para el consumo en restaurantes. El gremio asegura que abril fue especialmente complejo y que muchos negocios todavía no logran recuperar completamente el ritmo previo a la pandemia.

Más allá del menú, restaurantes y hoteles compiten por ofrecer experiencias capaces de justificar un mayor gasto por familia. Foto: freepik

“2026 ha sido un año flojo en ventas. Especialmente abril. Nosotros vimos una dinámica supremamente lenta y es como si no hubiera despegado el año”, reiteró Gómez París.

En ese contexto, el Día de la Madre aparece como la primera gran oportunidad comercial del año para buena parte del sector gastronómico, y las cifras ayudan a entender el por qué.

Según las proyecciones de ACOGA, un fin de semana promedio puede mover cerca de 250.000 millones de pesos en restaurantes en todo el país. Sin embargo, para este Día de la Madre, el gremio espera que la cifra prácticamente se triplique y alcance alrededor de 700.000 millones.

El impacto es tan fuerte que incluso compite con temporadas tradicionalmente dominantes como diciembre.

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“Diciembre es la temporada más importante del año, pero estamos hablando de cinco o seis semanas. El Día de la Madre logra competir con eso prácticamente en un solo día”, explicó el dirigente gremial.

Por eso, más allá del componente emocional, la fecha se convirtió en un termómetro económico para el sector.

No es una salida normal: es una celebración

Parte del fenómeno se explica en cómo cambia el consumo del colombiano durante esta fecha. El Día de la Madre no funciona como un almuerzo tradicional. Las familias gastan más, permanecen más tiempo en los establecimientos y buscan experiencias diferentes. Eso termina elevando el ticket promedio y la facturación.

“No es un día para salir a comer ‘normal’; es una celebración”, explicó Giovanni Amézquita, gerente corporativo de operaciones del Grupo Seratta, complejo gastronómico que opera varios restaurantes en Bogotá.

Según el directivo, para conceptos gastronómicos como los de Seratta, este fin de semana puede representar entre el 20 % y el 25 % de toda la facturación mensual de mayo y el comportamiento es distinto frente a otras fechas comerciales.

“Aquí se mezcla volumen alto, ticket promedio alto y emoción. En Amor y Amistad vienen principalmente parejas; para el Día de la Madre llegan familias completas y eso cambia totalmente el consumo”, agregó.

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La situación es similar en hoteles y restaurantes de gran formato.

Javier Cárcamo, gerente de Alimentos & Bebidas de Hilton Bogotá Corferias, explicó que esta fecha está dentro del top tres más importantes del año para el sector gastronómico, junto con Navidad y Amor y Amistad.

Cada reserva agotada refleja cómo cambió la manera en que los colombianos celebran esta fecha. Foto: freepik

Sin embargo, asegura que el Día de la Madre tiene una particularidad distinta a cualquier otra celebración: combina una enorme carga emocional con una fuerte disposición de gasto.

Eso se traduce en incrementos relevantes para la operación. Hilton Bogotá Corferias proyecta aumentos entre el 80 % y el 120 % en ventas frente a un fin de semana regular.

El día en el que las reservas desaparecen

La alta demanda también cambió la forma en que los colombianos celebran esta fecha.

Hace algunos años, muchas familias improvisaban y simplemente llegaban al restaurante. Hoy, eso es cada vez menos común. Las reservas se convirtieron prácticamente en una obligación.

Grupo Seratta asegura que varios de sus restaurantes ya manejan listas de espera para este domingo, mientras que Hilton Bogotá Corferias proyecta niveles de ocupación cercanos al 95 %, con múltiples turnos durante toda la jornada.

“Ya no es una fecha para improvisar”, resumió Amezquita.

El movimiento esperado es tan alto que incluso Bogotá ya activó rutas y estrategias especiales para esta fecha. De acuerdo con información del Distrito, más de 390 restaurantes, bares y gastrobares estarán vinculados a actividades y dinámicas comerciales durante el fin de semana del Día de la Madre en la capital.

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El fenómeno también se refleja en las cifras de Fenalco. Según una encuesta del gremio, el 94 % de los colombianos celebrará el Día de la Madre este año y el 28 % planea hacerlo con un almuerzo o cena especial.

Además, el gasto proyectado viene creciendo. El 34 % de los encuestados aseguró que invertirá entre 200 mil y 300 mil pesos, mientras que un 28 % planea gastar más de 300 mil pesos para esta celebración.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, esto refleja una recuperación importante del consumo. “El Día de la Madre es una de las fechas más significativas para el comercio y este año esperamos un crecimiento cercano al 20 % en las ventas”, señaló el dirigente gremial.

La logística detrás del “día más fuerte del año”

Pero detrás de cada mesa llena existe una operación gigantesca. La preparación para este fin de semana empieza semanas antes y obliga a restaurantes, hoteles y complejos gastronómicos a reorganizar prácticamente toda su operación.

Desde Hilton Bogotá Corferias, por ejemplo, explican que el trabajo se divide en tres grandes frentes: refuerzo de personal, abastecimiento e implementación de protocolos para alta demanda.

“Reforzamos equipos operativos, capacitamos en servicio y diseñamos protocolos para alta demanda”, explicó Javier Cárcamo.

A eso se suma la creación de menús especiales, reservas escalonadas, optimización de tiempos de servicio y experiencias adicionales para atraer clientes.

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Grupo Seratta también confirmó actividades y productos especiales durante mayo en varios de sus establecimientos. Sin embargo, el principal reto no es solamente llenar mesas, sino lograr operar correctamente bajo una demanda extrema.

“La demanda logística es altísima”, resumió Gómez París. Según ACOGA, muchos restaurantes enfrentan dificultades para ampliar personal debido al aumento de costos laborales y recargos dominicales, precisamente en una fecha donde la operación exige más trabajadores que cualquier otro fin de semana.

El Día de la Madre se convirtió en una fecha donde las experiencias pesan más que los regalos tradicionales. Foto: Esteban Vega

“Los restaurantes no pueden darse el lujo de vender por vender. El reto es lograr excelentes ventas sin sacrificar la experiencia”, explicó el presidente del gremio.

Más experiencias, menos regalos

Aunque históricamente el Día de la Madre estuvo ligado a obsequios materiales, el consumo también está cambiando.

Cada vez más familias priorizan experiencias compartidas por encima de regalos físicos. Y eso explica por qué restaurantes, hoteles y espacios gastronómicos se han convertido en protagonistas de la fecha.

“Hoy el consumidor valora más las experiencias que los objetos”, aseguró Javier Cárcamo.

Fenalco respalda esa tendencia. Según el gremio, el 70 % de los colombianos considera que compartir tiempo en familia es el aspecto más importante de esta celebración.

El impacto económico también se refleja en el ecosistema digital. Según estimaciones del comercio, la semana previa al Día de la Madre podría superar las 5 millones de transacciones digitales en Colombia, consolidando la fecha como una de las temporadas más dinámicas para el consumo nacional.

Por eso el Día de la Madre dejó de ser solamente una fecha comercial para convertirse en una experiencia de consumo mucho más emocional.

Y precisamente ahí está el gran valor económico de este fin de semana para el sector gastronómico.

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Porque detrás de cada brunch lleno, cada reserva agotada y cada restaurante trabajando al límite, hay una industria completa intentando recuperar aire en medio de un año complicado.